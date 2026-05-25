Cannizzaro a Rete 4: “la Sinistra ha governato e anche male. Ho percepito voglia di cambiamento e speranza”

“Il CentroSinistra, il PD, ha governato e lo ha fatto male. Con questo malgoverno questa città è priva dei servizi essenziali. Noi abbiamo presentato un programma che punta alla normalizzazione. Cosa significa? Reggio adesso non è una città normale, se pensiamo a strade, rifiuti, politiche sociali, mancanza di acqua. Mi aspettavo di vincere, perché me lo sono guadagnato, e ho percepito voglia di cambiamento, voglia di discontinuità, voglia di speranza. Questa è la mia seconda vittoria, la prima l’abbiamo ottenuta quando abbiamo preparato le liste, composte per il 70% dai giovani”. E’ quanto ha affermato il neo Sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, a Rete 4, nel corso di Dritto e Rovescio, condotto da Paolo Del Debbio.

Vetrina nazionale oggi per la città dello Stretto, a dimostrazione del ruolo mediatico della città e del suo vincitore. Il programma sta attenzionando soprattutto le città di Reggio Calabria e Venezia, dove ha vinto il CentroDestra. E se sullo Stretto la vittoria era preventivava, seppur non con queste proporzioni, a Venezia c’è stato un ribaltone, con un giovane Sindaco di 37 anni.