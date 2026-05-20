Reggio Calabria, il centrodestra denuncia: “basta nomine e assunzioni elettorali. La città merita rispetto e buona amministrazione”

“E niente, proprio non ce la fanno! Ancora nuove nomine, ex articolo 90, questa volta nello staff del candidato Sindaco Mimmo Battaglia e nomine dirigenziali alla Città Metropolitana elargite con delibere di macrostruttura. Altro che confronto sui programmi, sulle idee o sulle emergenze che soffocano Reggio Calabria: l’unica strategia che sembra conoscere la coalizione a noi opposta è il più becero e triste accattonaggio elettorale”. È quanto dichiarano, in una nota unitaria, le liste che compongono la coalizione di Centrodestra in supporto di Francesco Cannizzaro Sindaco di Reggio Calabria.

“E poi viene Francesco Boccia a raccontarci di rabbrividire pensando a Cannizzaro. La verità è che dovrebbe rabbrividire guardandosi allo specchio politico e osservando lo spettacolo indecente che il PD e questa amministrazione stanno offrendo alla città. E non da ieri, ma da ben 12 anni. Dovrebbe rabbrividire davanti a oltre un decennio di fallimenti amministrativi, degrado, immobilismo e gestione del potere finalizzata esclusivamente alla conservazione delle poltrone. Dovrebbe, Boccia, spiegare alla coalizione di Centrosinistra che i voti si guadagnano con la buona amministrazione non trasformando Comune e Città Metropolitana in un ufficio di collocamento elettorale. Non alimentando illusioni occupazionali sulla pelle di cittadini e disoccupati. Non riempiendo Comune e MetroCity di aspiranti lavoratori, alias disoccupati, col miraggio di una occupazione. Non elargendo incarichi da dirigente alla città Metropolitana”, rimarca la nota.

Pubblicato, a pochi giorni dal voto, del bando ATAM per la formazione di graduatorie e nuove assunzioni

“Se davvero c’è qualcosa per cui rabbrividire, allora Boccia dovrebbe guardare alle scelte amministrative compiute in queste settimane. Dovrebbe rabbrividire per la pubblicazione, a pochi giorni dal voto, del bando ATAM per la formazione di graduatorie e nuove assunzioni, decisione che ha sollevato non pochi dubbi e polemiche in città. Dovrebbe rabbrividire per l’allargamento dello staff della Città Metropolitana di Reggio Calabria nel pieno della campagna elettorale, con ulteriori nomine e incarichi mentre la città continua a fare i conti con i gravissimi problemi irrisolti che il PD lascia in eredità. Insomma, ci sembra che ci sia già abbastanza di cui rabbrividire nella sua coalizione per permettersi il lusso di rabbrividire per le altre”, evidenzia la nota.

“Noi continuiamo a credere che la politica debba parlare di contenuti, visione, sviluppo e futuro della città, così come sta facendo Francesco Cannizzaro, dando una precisa idea di città e argomentando con i fatti, con l’impegno e la realizzazione di obiettivi che partono da lontano con un lavoro intenso ed appassionato. I cittadini meritano rispetto, non spettacoli indecorosi fatti di insulti, arroganza e odio politico né tantomeno con precarie assunzioni nella speranza di una manciata di voti in più”, conclude la nota.