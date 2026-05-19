Reggio Calabria, nuova nomina nello staff del Sindaco a pochi giorni dalle elezioni | NOME

Con il decreto del numero 9 del 6 maggio 2026, pubblicato però oggi, il Comune di Reggio Calabria informa circa la nomina di un componente all’interno dello staff del Sindaco. La “pratica” segue quelle già attuate in questi mesi, soprattutto dalla Città Metropolitana, rispetto a nomine di persone di staff a ridosso del voto. Un’azione legittima, sia chiaro, ma fortemente in contrasto con la logica e il buon senso, elementi che dovrebbero albergare mentre mancano pochi giorni al voto. Non per nulla, diversi Consiglieri di Opposizione, più volte hanno denunciato il modus operandi sopra descritto.

Tornando alla nomina, come si legge nel documento, si tratta di “individuare, per le motivazioni esposte in premessa, la seguente unità di personale da assumere, sulla base di un rapporto fiduciario ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000, quale collaboratore dell’ufficio di Staff alle dirette dipendenze del Sindaco, con contratto di lavoro subordinato in part-time al 50% con il profilo professionale di istruttore amministrativo appartenente all’Area degli Istruttori (ex cat. C) del vigente CCNL del comparto Funzioni Locali: Bruno Gurnari, nato a Reggio Calabria il 20.06.1977 (part time al 50%)”.