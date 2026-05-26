L’eredità della sinistra, perdita d’acqua imbarazzante in via Botteghelle: “lasciamo Reggio meglio di come l’abbiamo trovata”

Lo scorso 15 aprile, un cittadino di Reggio Calabria aveva denunciato la presenza di una perdita d’acqua copiosa in via Botteghelle. Successivamente, lo stesso cittadino si era recato nuovamente sul posto, il 22 aprile, constatando che nessuno si fosse degnato di dare neppure uno sguardo. È passato oltre un mese da quei due articoli, ci si è avvicinati al voto, periodo in cui, solitamente, l’amministrazione uscente tende a riscoprirsi virtuosa mettendo un po’ di pezze ai vari problemi. Niente, nemmeno questa volta.

Dopo le elezioni, la situazione è sempre uguale: voragine recintata con una rete arancione, spazzatura e perdita d’acqua enorme. Questa è l’eredità che lascia la sinistra a Reggio Calabria, questo è il dipinto dell’Amministrazione Falcomatà, primo e secondo tempo, e dei minuti di recupero di Mimmetto Battaglia.

Reggio Calabria ha parlato chiaro stampando in faccia al centrosinistra un 65% elettorale in favore di Cannizzaro e del centrodestra. Il PD parla di una riflessione profonda dopo la tornata elettorale: in via Botteghelle c’è uno splendido specchio d’acqua in cui riflettersi. Loro che “lasciano la città meglio di come l’hanno trovata“.