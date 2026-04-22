Reggio Calabria, perdita d’acqua in via Botteghelle: “in una settimana neanche ‘mio cuggino’ è venuto a dare un’occhiata”

Lo scorso 15 aprile, l’Anonimo reggino, il cittadino di Reggio Calabria che documenta le problematiche presenti sul territorio, aveva segnalato alla redazione di StrettoWeb la presenza di una perdita d’acqua copiosa in via Botteghelle. A una settimana di distanza, il nostro concittadino è ritornato sul posto per documentare la situazione, dovendo constatare, con amarezza, che nulla è cambiato. La perdita d’acqua c’è ancora, la rete arancione (immancabile) pure, dal Comune nessuno si è fatto vivo.

“La settimana scorsa l’abbiamo mostrata: una perdita d’acqua così generosa da fare invidia alle cascate del Niagara. Oggi siamo ancora qui, nello stesso punto.

Cosa è cambiato? La riparazione? NON PERVENUTA. L’interesse del Comune/Ente? ZERO.

In compenso, la fauna locale ringrazia: come vedete nell’ultima foto, abbiamo ufficialmente inaugurato il primo centro termale per uccelli di quartiere.

La domanda sorge spontanea: abbiamo segnalato, abbiamo documentato, abbiamo aspettato. Ma com’è possibile che dopo giorni di spreco di acqua potabile – in un momento storico dove ogni goccia conta – non si sia visto nemmeno “mio cuggino” con una chiave inglese a dare un’occhiata?

Siamo passati dalla segnalazione urbana al documentario naturalistico.

CHIEDIAMO RISPOSTE

Non vogliamo aspettare che la voragine diventi un parco acquatico con gli scivoli. Chiediamo un intervento immediato per: fermare lo spreco d’acqua, ripristinare la sicurezza stradale. Siamo a conoscenza della diga strapiena d’acqua, ma tutto può succedere“, il messaggio allegato alla vignetta.