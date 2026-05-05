La Propaganda Top della sinistra alle Comunali di Reggio: parlano di “panze” e “Madonne”, ma Paolone detto Gas finisce su La7

La campagna elettorale per le Comunali di Reggio Calabria è entrata nel vivo. Dopo un avvicinamento soft, dal centrosinistra sono arrivati diversi attacchi a Cannizzaro, operati prima dai giovani del PD, poi da Falcomatà, infine dalle liste Reset e La Svolta con esponenti come Filippo Sorgonà, Capo Ufficio Stampa del Comune in aspettativa elettorale, che ha mistificato un comizio del candidato di centrodestra del quale rischia di diventare addetto stampa, in caso Cannizzaro venga eletto. Dinamica alquanto simpatica.

La sinistra parla di contenuti e rimprovera a Cannizzaro la verve, i toni focosi nei comizi, come se non avessero mai assistito a un discorso di piazza. Poi, fermandosi ad ascoltare gli stessi criticoni, si scopre che le argomentazioni sono: Cetto La Qualunque citato ovunque come unico riferimento politico; il Modello Reggio, ossessione maledetta, feticcio, perversione di tutta la sinistra, dal quale ha preso le distanze anche Reggio Futura (la lista di Scopelliti!); la panza scoperta (quelli del body shaming…); il riferimento alla Madonna.

Questa è la campagna elettorale del centrosinistra, con il povero Mimmetto Battaglia che cerca di portare contenuti, tenere alto il livello, tenere anche a bada non solo qualche candidato sindaco, ma anche l’ombra fastidiosa di Giuseppe Falcomatà che spesso finisce per sovrastarlo negando ogni possibilità di discontinuità rispetto ai 12 anni di buio che hanno ridotto Reggio a fanalino di coda di qualsiasi classifica relativa alla qualità della vita.

In questo contesta, in cui la sinistra fa campagna elettorale provando a gettare fango sull’avversario politico, in cui cita Antonio Albanese, in cui parla di basso livello politico, succede che su La7, tv tutt’altro che ‘meloniana’, finisce alla berlina un candidato della lista Reset.

Nella top 10 di Propaganda Live, Paolo De Stefano, detto Paolone, detto Gas, candidato con la civica di Falcomatà a sostegno di Battaglia Sindaco, è diventato virale per dei simpatici contenuti social arrivati fino alla tv nazionale. Eppure, le idee espresse dal buon Paolone sono pure lodevoli e riguardano una spiccata attenzione allo spopolamento dei giovani, la risoluzione dei problemi legati a strade, fogne, illuminazione, spazzatura. Insomma, tutti i problemi che ha creato la sinistra a Reggio Calabria. Ecco, fose, l’unico errore è stato candidarsi dalla parte sbagliata.