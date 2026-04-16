Comunali Reggio Calabria, Paolone detto “Gas”: la candidatura a sinistra per risolvere i problemi creati dalla… sinistra

Torniamo a occuparci delle candidatura più simpatiche, strane e virali alle elezioni Comunali di Reggio Calabria che si terranno tra poco più di un mese. In tantissimi stanno tentando la strada della politica: chi in maniera seria, chi opportunistica, chi per gioco. E i cittadini comuni, quei pochi che hanno deciso di stare dall’altra parte, nella schiera dei ‘non candidati’, sono pronti a fare le loro valutazioni. Dopo il caso del DJ Cupido che ha fatto spaventare tutti con il terzo mandato di Falcomatà, ora è il turno di Gas. E no, non è la reazione alla candidatura precedente.

Si tratta di Paolo De Stefano, detto Paolone, detto Gas, commerciante con esperienza quarantennale, che nel suo annuncio social, con in sottofondo la Fanfara dei Bersaglieri, lancia un “Avanti Popolo” con marcia diretta su Palazzo San Giorgio.

Nel post social, che riportiamo integralmente, motiva la sua candidatura: “cari amici, cari elettori del Comune di REGGIO CALABRIA sono PAOLO DE STEFANO detto PAOLONE, detto GAS. Presento la mia CANDIDATURA a CONSIGLIERE COMUNALE per le elezioni COMUNALI 24/25 MAGGIO 2026, Semplicemente per stare accanto al mio POPOLO, alla mia GENTE mettendomi al servizio, per cercare di sollecitare i vari problemi, sia STRADALI, FOGNARI, ILLUMINAZIONI, ACQUA, SERVIZIO DI NETTENZA URBANA, con annesse le varie MANUTENZIONI da effettuare con COSTANZA.

Essendo un COMMERCIANTE con TRADIZIONE, QUARANTENNALE mi propongo di stare vicino a tutto il SETTORE COMMERCIALE cercando di snellire gli ITER BUROCRATICI.

Mi impegno a combattere insieme a tutti voi per portare avanti le vostre idee NELLA CASA COMUNALE DELLA NOSTRA BELLISSIMA REGGIO CALABRIA“.

Di sicuro, le intenzioni sono ottime. Paolone ha individuato correttamente tanti dei problemi della città: strade, fogne, illuminazione, spazzatura. L’unica cosa che non capiamo è perchè si sia candidato con “Battaglia sindaco“, posizione in continuità con l’amministrazione Falcomatà, colpevole di aver creato (e non essere stata in grado di risolvere) i problemi che Paolone stesso denuncia.