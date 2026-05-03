Il sarcasmo di Cannizzaro: “ho evocato Dio e la Madonna, lo farò ancora. Di certo non evoco i morti per farli votare”

“Io ho evocato Dio e la Madonna, continuerò a farlo. Che dovevo fare? Evocare Satana? Di certo non evoco i morti per farli votare“. Usa il sarcasmo, Francesco Cannizzaro, nell’intervento di chiusura della presentazione della lista “Reggio Protagonista”. Il riferimento è a chi lo ha criticato per aver evocato la Madonna della Consolazione alla fine del comizio di Piazza De Nava di domenica scorsa. Oltre a questo, il candidato Sindaco è tornato su quanto affermato dal PD: “noi non abbiamo bisogno di dire ai nostri candidati di prendere i voti della ‘ndrangheta, perché siamo lontani anni luce”.

Su questo, Cannizzaro ha affermato: “la scelta di Tonino Romeo qualifica la coalizione. Mentre dall’altra parte dicono che la legalità non si deve sbandierare, ok, allora pratichiamola. ‘Noi non abbiamo bisogno di raccomandare ai candidati di non prendere voti alla ‘ndrangheta’, hanno detto. Benissimo, fatelo, io invece ci tengo a segnalare ai miei candidati: ‘occhio, alzate l’attenzione’. Loro si sono agitati per questo e allora noi rispondiamo con Tonino Romeo. Di certo non ci sarà spazio per la criminalità a Palazzo San Giorgio, alla Città Metropolitana, non c’è dubbio. Ma legalità significa anche trasparenza e buona amministrazione. Fare nomine di staff a un mese dal voto non è di certo illegale, però…”.