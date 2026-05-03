“Chi è contro il Ponte sullo Stretto è contro i reggini”: la lista “Reggio Protagonista” si presenta e punge “Falcomatà e la sua banda del calcetto”

Questa mattina, presso l’Hotel Excelsior, è stata presentata a stampa e città “Reggio Protagonista”, lista di supporto al candidato Francesco Cannizzaro che vede al suo interno – tra gli altri – Simone Veronese, Nuccio Azzarà, Tonino Romeo, questi ultimi due che hanno scelto di sposare questo progetto dopo essersi defilati da quello con Lamberti. Dopo la presentazione del lungo elenco di candidati della lista, il primo a prendere la parola è stato proprio Simone Veronese, che ha rivendicato la sua battaglia sui contatori delle scuole. “Ora arriverà il conto della Sorical, si dovranno pagare gli ultimi tre anni”.

Poi il tema sollevato è stato quello del Ponte sullo Stretto, opera presente al centro del logo di “Reggio Protagonista”. “Solo questi pazzi di Sinistra possono pensare che il Ponte sullo Stretto non sia volano per il territorio. Una struttura strategica che non solo porta al lavoro migliaia di persone, ma pensate a tutti quei professionisti che verranno. Quando sarà finita, poi, 30 milioni saranno i turisti che verranno. E allora torniamo indietro, alla solita Sinistra. Pensiamo ai tempi dell’Autostrada, ai tempi del viadotto Italia. Giacomo Mancini, socialista, voleva eliminarlo, secondo lui non si poteva fare, perché la Calabria doveva rimanere isolata. Menomale che c’è quel viadotto oggi. In tanti ci dicevano: ‘togli questo Ponte dal logo, perderai qualche voto’, ma a me non interessa. Oggi chi è contro il Ponte sullo Stretto e contro i calabresi, i reggini, contro coloro che hanno fatto le valigie”.

“Dal 2014 ad oggi abbiamo perso 19 mila persone. Mentre Cannizzaro ha fatto una battaglia per rilanciare l’Aeroporto e portare turismo, questi invece hanno fatto scappare le persone. E questo ha un solo nome: Giuseppe Falcomatà e la sua banda del calcetto” ha aggiunto Veronese.

Successivamente, a prendere la parola è stato Paolo Ferrara: “oggi è il momento in cui una comunità ha deciso di crederci e mettersi in gioco, senza mai perdere il sorriso. Questo è l’entusiasmo che abbiamo creato sin dall’inizio e che ci hanno trasmesso Veronese e Cannizzaro. Reggio Protagonista è un progetto ideato per costruire qualcosa che resti per noi e per chi verrà dopo. In questo mese ho sentito dire di tutto, si è scomodato chiunque, persino Fiorella Mannoia, che ha commentato dei post che non meritano risposta. Anzi sì: ‘Quello che le donne non dicono’ e ‘Il peso del coraggio’, due brani della cantante in cui si richiama il coraggio, sì, quello di Cannizzaro. Lui è l’uomo giusto per amministrare questa città, anzi non per quello, per trasformarla”.