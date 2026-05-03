“Se diventa Sindaco può spostare l’orario di inizio della scuola?”: la simpatica richiesta di 3 bambine a Cannizzaro

“Se diventa Sindaco può spostare l’orario di inizio delle lezioni dalle 8 alle 9? Abbiamo raccolto le firme di tutta la classe”. E’ la simpatica richiesta che tre bambine – tra cui la nipote di Nuccio Azzarà – hanno posto al candidato Sindaco Francesco Cannizzaro nel corso della presentazione della lista “Reggio Protagonista”. L’Onorevole ha letto la richiesta pubblica, con tanto di firme, e poi l’ha commentata. “Le firme sono 15 su 19? E allora abbiamo la maggioranza, è lo stesso risultato che avrò io con Battaglia” ha scherzato. “Se divento Sindaco vediamo se riuscirò a chiudere anche la scuola per due settimane” ha poi aggiunto con un’altra battuta”.

Nel corso dell’intervento Cannizzaro ha anche parlato della lista “Reggio Protagonista”: “questa è una delle liste più belle e di qualità della nostra coalizione, siatene felici. Simone Veronese per me è stato uno stalker in queste settimane, con tante chiamate. Mi fa piacere un messaggio di Nuccio Azzarà, quando ancora non avevo sciolto le riserve: ‘se sarai tu il candidato noi scendiamo in campo, ci siamo’. Questa città non può essere guidata con un solo uomo al comando, è chiaro che debba avere la capacità di aggregare”.