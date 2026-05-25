Elezioni comunali: superato il quorum in 5 comuni siciliani con un solo candidato, eletti i sindaci | NOMI

Seggi aperti fino alle 15 di oggi in tutta la Sicilia, ma in cinque comuni dell’Isola la vittoria dei candidati sindaci è già certa. Alle 23 di ieri, nei rispettivi comuni, è stato superato il quorum del 50% degli elettori, garantendo così l’elezione automatica dei cinque amministratori locali.

Raccuja: Ivan Martella unico candidato

A Raccuja, in provincia di Messina, l’unico candidato sindaco è Ivan Martella, sostenuto da una sola lista. La mancanza di avversari rende la sua elezione matematica, confermando una tendenza comune nei piccoli comuni siciliani, dove spesso le elezioni vedono un solo candidato presentato.

San Salvatore di Fitalia: Giuseppe Pizzolante confermato

Anche a San Salvatore di Fitalia, sempre nel Messinese, la situazione è analoga. Giuseppe Pizzolante si riconfermerebbe sindaco, replicando il risultato delle scorse elezioni, quando era anch’egli unico candidato. La continuità amministrativa nel piccolo comune sembra quindi garantita, senza sorprese per gli elettori.

Mirto: Maurizio Zingales al terzo mandato

A Mirto, altro comune della provincia di Messina, sarebbe stato eletto Maurizio Zingales, che raggiunge così il terzo mandato consecutivo. La conferma del sindaco uscente riflette un forte sostegno popolare, evidenziato dal superamento del quorum già nelle prime ore di voto.

Godrano: Daniele Sebastiano Bellini eletto

Spostandoci nel Palermitano, a Godrano l’unico candidato è Daniele Sebastiano Bellini, la cui elezione è ormai certa. Anche qui il superamento del 50% degli elettori ha assicurato la vittoria senza bisogno di ulteriori conteggi, sottolineando una dinamica simile a quella dei comuni messinesi.

Santa Cristina Gela: Giuseppe Cangialosi vincitore

Infine, a Santa Cristina Gela, sempre in provincia di Palermo, la carica di sindaco sarebbe assegnata a Giuseppe Cangialosi. La conferma arriva anch’essa dopo il raggiungimento del quorum, consolidando la tendenza delle elezioni nei piccoli centri siciliani a vedere candidati unici e vittorie anticipate.

Le elezioni di oggi continueranno comunque fino alle 15, ma in questi cinque comuni la notizia più rilevante per i cittadini è che i sindaci sono già stati definiti, assicurando continuità amministrativa e stabilità politica locale.