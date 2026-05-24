Messina, Ivan Martella riconfermato sindaco di Raccuja: superato il quorum

A Raccuja, cittadina in provincia di Messina, c’è la riconferma a sindaco di Ivan Martella, che continuerà a guidare il piccolo centro nebroideo. La vittoria era strettamente legata al superamento del quorum, essendo presente un’unica lista in corsa. Il risultato odierno rappresenta quindi un passaggio chiave per la validità della tornata elettorale.
Il superamento del quorum
Nel piccolo centro di Raccuja, dove la sfida elettorale era legata al superamento del quorum a causa della presenza di un’unica lista, la soglia del 40% dei votanti è stata ufficialmente superata nel tardo pomeriggio della prima giornata di voto.
Conferma anticipata e continuità amministrativa
Il superamento del quorum al primo giorno di voto garantisce a Ivan Martella la riconferma come sindaco senza ulteriori dubbi, consolidando così la continuità amministrativa nel piccolo comune nebroideo. La comunità locale potrà contare sull’esperienza di Martella nella gestione degli affari pubblici e nello sviluppo del territorio, mentre gli elettori hanno dimostrato con la loro partecipazione di sostenere pienamente la lista in corsa.