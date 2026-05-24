Messina, a Mirto terzo mandato per il sindaco Maurizio Zingales

A Mirto, piccolo centro in provincia di Messina, Maurizio Zingales è stato riconfermato sindaco per il terzo mandato di fila. La conferma arriva in anticipo rispetto allo scrutinio ufficiale, grazie al superamento del quorum previsto dalla normativa vigente. Il risultato sottolinea la continuità amministrativa e il sostegno della comunità locale a Zingales, che ha guidato il Comune con esperienza consolidata nei mandati precedenti.

Continuità amministrativa e futuro del Comune

La riconferma di Maurizio Zingales garantisce stabilità e continuità per il Comune di Mirto, con la prospettiva di proseguire i progetti avviati nei mandati precedenti. La partecipazione significativa dei votanti dimostra quanto la comunità sia attenta alle scelte locali e quanto apprezzi la leadership del sindaco uscente.