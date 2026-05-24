Messina, Giuseppe Pizzolante si riconferma sindaco a San Salvatore di Fitalia

A San Salvatore di Fitalia, piccolo centro nebroideo, arriva una conferma anticipata: Giuseppe Pizzolante si riconferma sindaco. Il primo cittadino uscente, unico candidato in corsa, necessitava del 50% dei votanti per validare la sua elezione. La situazione conferma la forte partecipazione della comunità locale e il consenso verso l’amministrazione uscente.

Il quorum superato con largo margine

Il superamento del quorum è un dato particolarmente significativo, soprattutto considerando che la stessa situazione si era verificata cinque anni e mezzo fa. L’affluenza alle urne e il risultato anticipato evidenziano il sostegno della popolazione verso Pizzolante, garantendo una gestione stabile e continuativa delle attività dell’ente locale.