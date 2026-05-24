Elezioni comunali, l’affluenza alle urne alle ore 23: i DATI a Reggio Calabria e nei comuni della provincia

Si è conclusa la prima giornata delle elezioni comunali 2026 con le urne chiuse alle ore 23. La chiusura dei seggi ha permesso di raccogliere i dati sull’affluenza alle urne, con particolare attenzione alla città di Reggio Calabria e ai centri della provincia, tra cui Palmi e Taurianova. Questi dati rappresentano un indicatore fondamentale per comprendere il livello di partecipazione dei cittadini in questa tornata elettorale.

I dati sull’affluenza alle urne

Alle ore 23, i dati ufficiali (dopo i rilevamenti delle 12 e delle 19) sull’affluenza alle urne mostrano la partecipazione al voto in tutta la provincia. La consultazione, tuttavia, non è ancora conclusa: le urne riapriranno domani alle ore 7 e resteranno aperte fino alla chiusura definitiva dei seggi prevista per le ore 15 di lunedì 25 maggio.

Prospettive per la giornata di domani

Con l’apertura dei seggi alle ore 7 di lunedì 25 maggio, la seconda giornata di voto sarà decisiva per completare il quadro dell’affluenza alle urne. La partecipazione dei cittadini nella mattinata potrebbe determinare importanti variazioni rispetto ai dati preliminari raccolti oggi, offrendo indicazioni preziose sull’andamento del voto in tutte le aree della provincia.

I dati dell’affluenza alle ore 23

Provincia Reggio Calabria