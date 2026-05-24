Elezioni Comunali: l’affluenza alle urne alle 12, a Reggio Calabria dato più alto rispetto al 2020. Tutti i DETTAGLI

Si è ufficialmente aperta, alle ore 7 di oggi, domenica 24 maggio, la due giorni di voto. Si vota in diversi Comuni d’Italia. Per quanto riguarda il nostro territorio, attenzionate maggiormente, e ovviamente, Reggio Calabria e numerosi comuni della provincia tra cui Palmi e Taurianova. Si potrà votare dalle ore 7 alle 23 di oggi, domenica 24 maggio, e dalle ore 7 alle ore 15 di domani, lunedì 25 maggio. Sono 500.079 gli elettori in Calabria, per un totale che sfiora il milione e mezzo di votanti se calcoliamo anche la Sicilia.

Affluenza alle urne, arrivano i dati delle ore 12

Intanto arrivano i primi dati dell’affluenza alle urne rilevati alle ore 12. Si tratta del primo passaggio ufficiale utile per misurare la partecipazione degli elettori nella fase iniziale della giornata. Il dato dell’affluenza rappresenta uno degli indicatori più importanti della consultazione, perché consente di capire quante persone si siano già recate ai seggi nelle prime ore di apertura. L’attenzione sarà rivolta anche ai prossimi aggiornamenti, che permetteranno di seguire l’evoluzione della partecipazione nel corso della giornata.

Prossimi rilevamenti alle 19 e alle 23

Dopo il primo aggiornamento delle ore 12, sono previsti nuovi rilevamenti dell’affluenza alle ore 19 e alle ore 23, in coincidenza con la chiusura della prima giornata di voto. Il dato delle ore 23 sarà particolarmente significativo, perché permetterà di tracciare un primo bilancio della partecipazione nella giornata di domenica. La consultazione proseguirà poi nella mattinata di lunedì, fino alla chiusura definitiva dei seggi alle ore 15.

I dati dell’affluenza alle ore 12

Provincia Reggio Calabria