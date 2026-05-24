Santo Stefano in Aspromonte, Francesco Malara riconfermato sindaco: superato il quorum

Francesco Malara, sindaco uscente di Santo Stefano in Aspromonte, cittadina in provincia di Reggio Calabria, è riconfermato primo cittadino avendo già superato il quorum del 40%. Unico candidato in lizza con la lista “Ricorsa Comune”, Malara continuerà ad amministrare l’Ente garantendo così la continuità politica e amministrativa per il territorio.

Affluenza alle urne: superato il quorum

Alle 19:00 di oggi, il 42,10% degli aventi diritto al voto si è recato alle urne, permettendo così alla lista di Malara di superare il quorum del 40% necessario per l’elezione diretta del sindaco. Questo dato rappresenta un segnale chiaro della mobilitazione elettorale e della partecipazione della cittadinanza, anche in un piccolo centro montano come Santo Stefano in Aspromonte.

Attesa per l’ufficialità dello scrutinio

Per l’ufficialità della riconferma sarà necessario attendere solo la conclusione dello scrutinio previsto domani. Tuttavia, il superamento del quorum anticipa un risultato ormai certo, consolidando la posizione di Malara come sindaco. La conferma del primo cittadino rappresenta un segnale di stabilità amministrativa per Santo Stefano in Aspromonte.