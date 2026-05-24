Elezioni Comunali, boom di votanti a Reggio Calabria: affluenza delle 19 in forte crescita rispetto al 2020, si potrebbe superare il 70% | DATI

A Reggio Calabria si registra un vero e proprio boom di votanti. L’affluenza alle urne alle ore19 consegna un quadro chiaro, con un incremento di circa 3 punti percentuali rispetto alle elezioni del 2020. Se il trend dovesse mantenersi costante nelle prossime ore, la partecipazione potrebbe superare abbondantemente il 70%, con oltre 100 mila cittadini che si recheranno alle urne. Si tratta di un dato particolarmente significativo, destinato a segnare un record rispetto alle precedenti tornate elettorali. L’affluenza attuale supera di gran lunga quella registrata nelle elezioni comunali del 2014 e nel 2020. La mobilitazione elettorale di oggi rappresenta dunque un segnale positivo per la vitalità politica della città e della provincia, offrendo un quadro più chiaro sulle tendenze di voto e sull’interesse dei cittadini per il futuro della comunità.

Prossimo rilevamento alle 23

Dopo il primo aggiornamento delle ore 12 e il secondo alle ore 19, è previsto l’ultimo rilevamento alle ore 23, in coincidenza con la chiusura della prima giornata di voto. Questo dato sarà particolarmente significativo, perché permetterà di tracciare un primo bilancio della partecipazione nella giornata di domenica. La consultazione proseguirà poi nella mattinata di lunedì, fino alla chiusura definitiva dei seggi alle ore 15, offrendo agli osservatori la possibilità di confrontare l’affluenza dei due giorni di voto e di valutare l’impatto delle prime rilevazioni sulle previsioni elettorali.

I dati dell’affluenza alle ore 19

Provincia Reggio Calabria