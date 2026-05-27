Elezioni a Reggio Calabria, scrutinio ancora incompleto. Giallo per le 6 sezioni mancanti: 2 sono in Prefettura, 4 al Comune. Tensione per la sfida tra i medici di Forza Italia: cosa sta succedendo

A quasi 48 ore dalla chiusura formale delle urne, lo scenario politico legato alle elezioni comunali di Reggio Calabria si trova immerso in una fase di imprevista e surreale paralisi amministrativa. Quello che avrebbe dovuto profilarsi come un rapido e lineare completamento delle routine di spoglio delle preferenze si è repentinamente tramutato in un rompicapo burocratico, con il quadro definitivo del consiglio comunale parzialmente congelato. I dati ufficiali rimangono fermi alle risultanze di 190 sezioni scrutinate sulle 196 complessive, lasciando un cono d’ombra che non riguarda i dati dei candidati Sindaco o delle liste, ma che tiene con il fiato sospeso i singoli candidati del partito principale in città, Forza Italia. Il clima in riva allo Stretto, già surriscaldato dalla febbrile attesa dei verdetti, è stato ulteriormente esasperato nelle prime ore di questa mattina da un grave episodio di cronaca che ha fatto scattare l’allarme sicurezza e l’intervento degli artificieri proprio dinanzi alla sede logistica delle operazioni di verifica elettorale.

Lo scrutinio bloccato a due giorni dal voto e l’ombra del mistero sui dati congelati

Non si conoscono ancora nel dettaglio le motivazioni tecniche per cui, a ben due giorni di distanza dall’inizio ufficiale delle operazioni di spoglio, l’intera macchina organizzativa si sia improvvisamente arenata a un passo dal traguardo. Questo scenario di scrutinio bloccato rappresenta una vistosa anomalia che sta sollevando legittimi interrogativi sia tra gli addetti ai lavori sia all’interno dell’opinione pubblica locale. Attualmente mancano all’appello i dati consolidati di sei sezioni relativamente alle preferenze dei candidati al consiglio comunale, un vuoto informativo che impedisce il completamento dei conteggi e quindi la proclamazione ufficiale degli eletti e rallenta i successivi adempimenti istituzionali. Se da un lato i vertici delle coalizioni mantengono una relativa serenità poiché i pesi delle liste e l’elezione del primo cittadino sono già definiti e insindacabili, dall’altro cresce l’ansia tra i singoli aspiranti consiglieri, i cui destini personali sono appesi all’esito di una manciata di schede ancora non formalizzate.

Il lavoro straordinario della commissione elettorale e il nodo critico dei verbali incompleti

Per sbrogliare questa complessa matassa procedurale è scesa in campo in prima linea la commissione elettorale della prefettura, guidata da una figura istituzionale di assoluto rilievo come il dott. Campagna, responsabile dell’organismo prefettizio nonché nuovo presidente del Tribunale. Il magistrato e la sua équipe stanno concentrando la propria attività esclusivamente su due delle sei sezioni problematiche, con un focus mirato sulla sezione numero 37. Questi due seggi sono finiti sotto la lente d’ingrandimento in quanto i relativi plichi sono giunti ai seggi centrali del tutto privi della documentazione necessaria o, più nello specifico, sono risultati incompleti dei verbali descrittivi delle operazioni di voto. Si tratta di un vizio formale e sostanziale che impedisce la validazione immediata e richiede un accurato lavoro di ricostruzione e verifica per garantire l’assoluta legittimità del voto espresso dal corpo elettorale. Oltre la sezione 37, le altre mancanti sono le numero 42, 57, 130, 140 e 151.

Il valzer delle sezioni mancanti tra gli uffici del Comune e il Municipio

La gestione logistica e burocratica delle sezioni mancanti segue una precisa e distinta ripartizione dei compiti tra diverse istituzioni. Mentre la commissione prefettizia lavora alacremente sulle due sezioni più critiche presso il municipio, le restanti quattro sezioni si trovano in questo momento sotto l’esame dell’ufficio elettorale del comune. Queste quattro sezioni sono state regolarmente inviate alla struttura tecnica dell’ente locale, che le sta analizzando nel dettaglio per effettuare il controllo dei voti e definire l’attribuzione delle preferenze individuali. Il protocollo prevede che la commissione elettorale, una volta conclusa la fase di conclusione e validazione sulle due sezioni originariamente affette da verbali incompleti, consegnerà il materiale ufficiale al Comune. Successivamente, l’amministrazione comunale dovrà completare il controllo dei voti sulle quattro sezioni residue, unificando i dati per giungere finalmente alla chiusura definitiva della tornata elettorale.

Il duello dei medici in Forza Italia: un seggio consiliare conteso sul filo del rasoio

Se a livello macroscopico l’esito finale non muta le sorti dei candidati sindaco e delle coalizioni, la parziale incertezza di queste sei sezioni mancanti deciderà in modo a dir poco clamoroso un duello interno alla lista di Forza Italia. Gli azzurri si sono confermati come la prima forza politica della città, assicurandosi la conquista di ben cinque seggi nell’assise cittadina. Se per i primi quattro candidati l’elezione è ormai blindata dai numeri, il quinto e ultimo scranno disponibile è al centro di una sfida appassionante e imprevedibile. Sulla base delle centonovanta sezioni già inserite nel sistema, si trovano perfettamente appaiati in quinta posizione con l’identico punteggio di 953 voti due noti e stimati esponenti della sanità reggina: il dottor Nino Zimbalatti e il dottor Rocco Lascala. Entrambi i medici godono di un vasto consenso personale, ma soltanto uno dei due potrà accedere direttamente al consiglio comunale. Questo avvincente testa a testa si risolverà solo quando l’ultimo plico delle sei sezioni mancanti sarà aperto, rendendo ogni singola preferenza residua determinante per sancire il vincitore del seggio.

Un copione storico già visto e il nodo irrisolto delle schede per le circoscrizioni

A ben guardare, quanto sta accadendo in queste ore a Reggio Calabria non rappresenta una novità assoluta, bensì l’ennesimo capitolo di un copione che sembra ripetersi a ogni tornata. La storia elettorale della città dello Stretto è infatti storicamente segnata da inefficienze amministrative e ricorrenti problemi organizzativi che, quasi per tradizione, trasformano la fase post-voto in una snervante maratona burocratica. Questa paralisi non si limita a bloccare il verdetto per il consiglio comunale principale, ma si riflette pesantemente anche sul livello del decentramento istituzionale. Non sono ancora definitivi, infatti, i conteggi relativi alle preferenze per le circoscrizioni comunali, con una situazione di particolare stallo che si registra nella circoscrizione est (collinare), dove mancano all’appello ancora quattro sezioni. In questo scenario di totale incertezza, decine di candidati al ruolo di consigliere di circoscrizione restano sospesi in un limbo, costretti ad attendere i verdetti elettorali ufficiali per capire quale sarà la composizione finale dei parlamentini di quartiere.

Panico in via Torrione: una tanica di benzina davanti agli uffici dell’Anagrafe

A esasperare un clima già denso di nervosismo e aspettative è intervenuto, nelle prime ore della mattinata, un inquietante fatto di cronaca che ha scosso il centro cittadino. Una tanica di benzina, abbandonata da ignoti, è stata rinvenuta proprio davanti all’ingresso principale degli uffici dell’anagrafe in via Torrione, la medesima struttura logistica che ospita anche l’ufficio elettorale del comune in cui sono in corso le delicate operazioni di verifica e controllo dei voti. La presenza del contenitore sospetto ha immediatamente innescato il panico tra il personale dipendente e i cittadini in coda, provocando l’immediata evacuazione dello stabile. L’intera arteria stradale è stata tempestivamente interdetta al transito veicolare e pedonale per consentire il posizionamento e l’intervento urgente degli artificieri. Gli specialisti della Polizia di Stato hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a rimuovere il contenitore per sottoporlo ai necessari rilievi investigativi. Sebbene non vi siano ancora elementi certi che colleghino il gesto alle tensioni post-elettorali, l’episodio ha proiettato una pesante ombra di inquietudine su una giornata già istituzionalmente cruciale per la città.