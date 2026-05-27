Tensione a Reggio Calabria: tanica di benzina davanti all’anagrafe, strada bloccata dagli artificieri

Una mattinata di forte apprensione ha scosso il centro cittadino di Reggio Calabria. Le forze dell’ordine sono intervenute d’urgenza in seguito alla segnalazione del preoccupante ritrovamento di una tanica di benzina lasciata incustodita. L’oggetto sospetto è stato rinvenuto in via Nicola Calipari, nota per essere il prolungamento di via Torrione, proprio nei pressi dell’edificio che ospita gli uffici dell’anagrafe e i servizi demografici del Comune. L’area circostante è stata immediatamente isolata per garantire l’incolumità dei passanti e dei dipendenti pubblici all’interno della struttura.

L’intervento degli artificieri e la chiusura di via Calipari

Sul posto è tempestivamente giunta la Polizia di Stato insieme al nucleo specializzato degli artificieri, incaricati di mettere in sicurezza la zona e verificare la reale entità del potenziale pericolo. Come visibile dalle prime immagini sul posto, la strada è stata chiusa al traffico sia veicolare che pedonale, creando inevitabili disagi alla circolazione ma permettendo agli specialisti di operare con i protocolli di massima cautela. Gli agenti hanno avviato i primi rilievi e l’acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza per stabilire chi possa aver abbandonato il liquido infiammabile in una posizione così sensibile.

Una coincidenza anomala con lo spoglio delle elezioni comunali

Questo delicato episodio di cronaca si colloca in un contesto temporale estremamente particolare per la città. In queste ore, infatti, è ancora in corso il delicato spoglio delle elezioni comunali, una tornata elettorale che vede l’attenzione di tutta la comunità e delle istituzioni concentrata sul futuro politico locale. Al momento, gli inquirenti mantengono il massimo riserbo e non vi è alcuna evidenza oggettiva o legame accertato tra il ritrovamento del combustibile e le consultazioni. Tuttavia, la presenza della tanica di benzina a pochi passi dagli uffici che gestiscono anche i servizi elettorali comunali viene inevitabilmente percepita come una coincidenza anomala che solleva non pochi interrogativi. Le indagini della Polizia proseguono a ritmo serrato per fare piena luce sulla vicenda.