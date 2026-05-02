Da Cannizzaro una “sceneggiata”, ma Forza Italia Giovani risponde al PD e a Panetta: “mancanza di rispetto, siete in difficoltà”

Il comunicato prosegue evidenziando quella che viene descritta come una difficoltà politica del Partito Democratico dopo anni di governo cittadino. “. Dopo anni di gestione amministrativa della città, non riesce a presentare un bilancio credibile né, tantomeno, una proposta realmente innovativa. Parlare di ‘rinnovamento’ in queste condizioni appare quantomeno contraddittorio”.

Nel mirino anche la figura dello stesso Panetta, indicato come espressione di un rinnovamento solo formale. “E tale contraddizione si incarna proprio nella figura di Panetta, segretario provinciale del PD: un nome che, al di fuori delle dinamiche interne di partito, risulta poco conosciuto ai più e che, soprattutto, non può vantare un impegno concreto e riconoscibile per la crescita e il rilancio di Reggio Calabria. Non basta essere indicati come “nuovi” per esserlo davvero. Il rinnovamento autentico si misura nella capacità di incidere, di costruire, di lasciare un segno tangibile sul territorio. Elementi che, ad oggi, risultano del tutto assenti.”

Di contro, Forza Italia Giovani rivendica la solidità della proposta politica del centrodestra e del candidato sindaco Cannizzaro. “Diversa, invece, è la proposta portata avanti da Forza Italia e dal suo candidato sindaco, Francesco Cannizzaro. In questo caso non si tratta di narrazione, ma di una scelta chiara e, per certi versi, controcorrente: mettere a disposizione della propria città un patrimonio di esperienza istituzionale, relazioni e capacità amministrativa maturate a livello nazionale. Non una “sceneggiata”, dunque, ma un’assunzione di responsabilità, che nasce dalla volontà concreta di invertire una rotta che per troppo tempo ha penalizzato Reggio Calabria”.

Nel documento viene poi delineata la visione programmatica del candidato del centrodestra. “La visione proposta da Cannizzaro è lineare e fondata su priorità reali: rilanciare le periferie troppo spesso dimenticate, garantire servizi efficienti ai cittadini, trasformare le risorse disponibili in interventi concreti e costruire una squadra amministrativa rinnovata, composta da giovani, professionisti e rappresentanti autentici della società civile. È un progetto che guarda al futuro con serietà, senza slogan e senza illusioni”.

Secondo Forza Italia Giovani, il confronto politico evidenzia una distanza netta tra due modelli. “Ciò che emerge, quindi, è un divario netto tra due approcci politici. Da un lato, un Partito Democratico che continua a rifugiarsi nella polemica, evitando un confronto sui contenuti e cercando di mascherare l’assenza di risultati con attacchi personali e definizioni caricaturali e che per “parlare” di futuro incentra tutte le proprie ‘argomentazioni’ sul passato. Dall’altro, una proposta politica che si fonda su concretezza, lavoro quotidiano e capacità di governo che mette al centro il rinnovamento e una visione precisa”.

Il termine “sceneggiata”, secondo i giovani di Forza Italia, rappresenterebbe dunque un tentativo di distogliere l’attenzione dai problemi reali. “In questo contesto, appare evidente come il ricorso a termini quali ‘sceneggiata’ rappresenti non una critica politica strutturata, ma un tentativo – peraltro poco efficace – di distogliere l’attenzione dai veri nodi irrisolti della città e dalle responsabilità maturate negli anni”. Infine, l’appello alla città e agli elettori. “Reggio Calabria, oggi più che mai, ha bisogno di serietà, competenza e visione. Ha bisogno di una guida capace di trasformare le opportunità in risultati, di restituire dignità ai quartieri, di ricostruire un rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini”.

“Non ha bisogno di polemiche sterili né di figure improvvisate. Il rinnovamento vero non si proclama nelle interviste, ma si costruisce con i fatti, con il lavoro e con il coraggio di mettersi in gioco davvero. Ed è esattamente questa la strada che Forza Italia insieme a tutto il Centrodestra, con Francesco Cannizzaro, ha scelto di percorrere, con determinazione e senso di responsabilità verso la città e i suoi cittadini”.