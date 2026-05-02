Il comizio di Cannizzaro commentato dal PD, Panetta: “certe sceneggiate…” | INTERVISTA

“Botta e risposta Cannizzaro-Battaglia? La polemica in campagna elettorale ci sta, non è questo il punto. Però mi pare che siamo andati oltre le righe, perché alcune sceneggiate che sono diventate un po’ virali in tutta Italia, mi pare che non vanno bene e non ci stanno nella campagna elettorale. Poi il confronto nel merito dei problemi, voglio dire, è giusto che ci sia, noi riteniamo che alla funivia o al tunnel ci sia un’altra priorità e lanciamo questa mattina, la mettiamo al centro del programma, la tangenziale di Reggio Calabria“. Sono le parole del segretario provinciale del PD, Peppe Panetta, a margine della presentazione della lista del partito avvenuta questa mattina a Piazza Camagna.

Questa l’intervista completa, dove Panetta ha anche lanciato l’idea della nuova tangenziale.