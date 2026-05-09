Cannizzaro replica a Falcomatà: “grazie, più parli e più aumenti i miei consensi”. E svela: “sull’ex Sindaco un dirigente del PD mi ha detto una cosa”

Un pomeriggio “pieno”, per Francesco Cannizzaro, a due settimane dal voto per eleggere il nuovo Sindaco. Tra una frecciata, qualche figuraccia dall’altra parte (con Paolone detto gas) e la diffusione di sondaggi fake, l’Onorevole ha presenziato a due eventi ravvicinati in centro: prima la partecipazione all’inaugurazione del Comitato Giovani per Cannizzaro a Piazza Camagna, poi la presentazione delle due liste principali della coalizione, quella di Forza Italia e quella Cannizzaro Sindaco, evento svoltosi a Piazza Duomo.

Nel corso del primo evento, il candidato ha elogiato voglia, determinazione, coraggio di chi, anche giovanissimo, ha deciso di mettersi in gioco con idee e non solo. “C’è anche chi ha rinunciato a uno stipendio da 2 mila euro al Nord per tornare qui. Questa persona mi ha detto: ‘2 mila euro non mi bastano per stare bene qui’ e ha deciso di tornare, ci confrontiamo, mi manda idee anche via mail. Tutti questi giovani qua, ecco, mi ha fatto piacere vedere con quanta voglia abbiano preso in mano il microfono per parlare. 200 giovani, mi avete aspettato, con l’obiettivo di mettervi in gioco. Loro sono non il futuro, ma il presente, la nuova classe dirigente della città” ha detto.

Poi, dopo il passaggio a Piazza Duomo, le parole dal palco, dopo la presentazione delle due liste.

“Per me – ha detto Cannizzaro – siete energia e benzina, soprattutto dopo gli attacchi da me ricevuti. Ho ricevuto tantissimi messaggi di solidarietà, ma io non ne ho bisogno, perché non sono una vittima, però forse si è andato oltre. Sicuramente l’evento di Piazza De Nava ha agitato l’altra parte. Qualche ora prima di quell’evento sono andato da Mimmo Battaglia, per abbracciarlo e salutarlo, chiedendo il rispetto dei toni. Devo dire che lui li ha rispettati. Poi però c’è chi è lontano dai riflettori da un po’ e domenica scorsa, da questa piazza, ha preso il microfono un quarto d’ora per attaccare solo me. E allora dico: grazie Giuseppe Falcomatà, le tue parole hanno aumentato i miei consensi. Grazie davvero!“.

“Lui domenica scorsa ha detto che mi doveva dimettere perché mi ero candidato. Ma nel momento in cui, per caso, e ribadisco per caso, quando sei stato eletto per 20 voti in Consiglio Comunale, e la tua città ti ha bocciato, perché hai aspettato l’ultimo minuto utile per dimetterti? Io non mi dimetto, io fino a quando possibile andrò a Roma a recuperare fondi per questa città!”. Poi l’Onorevole ha svelato un retroscen: “ho capito il perché di quegli interventi. Dentro il PD si odiano e qualche dirigente importante del PD mi ha detto: ‘sai perché quell’intervento? Perché pensa di sostituirti a Roma dopo che tu diventerai Sindaco’. Comunicazione di servizio, però: il Partito Democratico nazionale non lo vuole”.

Una frecciata anche a chi giornalmente si alza la mattina per punzecchiarlo: “ci sono due liste, che hanno sostituito la scritta Falcomatà con Battaglia (riferimento a Reset e La Svolta), con invasati all’interno che ogni giorno scrivono cose. Occhio alle querele, alcune sono partite, ma non da me. E poi si sono inventati un sondaggio che ipotizza un ballottaggio, una fake news, ma questo perché non si aspettavano questo entusiasmo e partecipazione. Evidentemente, a Sinistra, si aspettavano un altro errore, come quello di cinque anni fa, non si aspettavano la mia candidatura”.

“Quando parlo della cabinovia dai fortini al Porto, ridete, ridete, fatelo, come avete riso per le frottole – ha aggiunto – Dico che siamo già avanti. Ridete quando dico che dobbiamo essere la città della missione per il Piano Mattei. C’è una parte di immigrazione che viene in Italia per delinquere, ma noi invece la selezioneremo, sceglieremo quella immigrazione giusta, con centri per l’impegno per Tunisia e nord Africa”. Cannizzaro ha anche ribadito che spazzerà via tutti quei dirigenti (non la totalità) che non hanno fatto bene il proprio lavoro all’interno dell’ente: “qualche ignorante plastificato ha detto a queste persone ‘non votate Cannizzaro, sennò vi caccia’. Se pensate di votare per rimanere, non mi votate!”.