Elezioni Reggio Calabria, ufficiale la lista di Forza Italia: i NOMI dei candidati del partito azzurro

Forza Italia, il partito del candidato Sindaco Francesco Cannizzaro, ha presentato la sua lista in vista delle elezioni comunali. La lista di Forza Italia “è composta principalmente dagli “uscenti”, da chi ha ben lavorato in Consiglio comunale, facendo opposizione al mal governo della Sinistra che ha portato Reggio nel baratro. Ad essi si aggiungono professionisti noti e figure più giovani, tutti già da tempo impegnati in politica e ben consolidati sul territorio, che hanno aderito al progetto forzista lavorando a stretto contatto col partito nel corso degli ultimi anni e sposandone appieno ideali e valori. Ciascuno di loro ha contribuito ai tanti successi azzurri registrati a tutti i livelli nelle diverse tornate elettorali. Forza Italia punta ad essere primo partito in termini di consensi” si legge nella nota del partito.

Questi i nomi: