Elezioni Reggio Calabria, ufficiale la lista di Forza Italia: i NOMI dei candidati del partito azzurro

Tutti i nomi della lista di Forza Italia, il partito del candidato Sindaco Francesco Cannizzaro

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Forza Italia, il partito del candidato Sindaco Francesco Cannizzaro, ha presentato la sua lista in vista delle elezioni comunali. La lista di Forza Italia “è composta principalmente dagli “uscenti”, da chi ha ben lavorato in Consiglio comunale, facendo opposizione al mal governo della Sinistra che ha portato Reggio nel baratro. Ad essi si aggiungono professionisti noti e figure più giovani, tutti già da tempo impegnati in politica e ben consolidati sul territorio, che hanno aderito al progetto forzista lavorando a stretto contatto col partito nel corso degli ultimi anni e sposandone appieno ideali e valori. Ciascuno di loro ha contribuito ai tanti successi azzurri registrati a tutti i livelli nelle diverse tornate elettorali. Forza Italia punta ad essere primo partito in termini di consensi” si legge nella nota del partito.

Questi i nomi:

  1. Antonino Maiolino detto Tonino
  2. Federico Andrea Milia detto Melia detto Milea
  3. Antonino Zimbalatti detto Nino
  4. Vincenzo Albanese
  5. Concettina Battaglia detta Cetty
  6. Silvia Callegari
  7. Antonia Caracciolo
  8. Domenico Francesco Cozzupoli
  9. Giovanna D’Agostino
  10. Giuseppe Eraclini
  11. Maria Carmela Federico detta Marika
  12. Francesca Laura Ferrara
  13. Tiziana Eleonora Filocamo
  14. Pasquale Imbalzano
  15. Rocco Lascala
  16. Eleonora Macheda
  17. Fabienne Marino
  18. Sonia Morabito
  19. Santa Agata Rosaria Multari detta Santa
  20. Maria Daniela Musarella
  21. Antonio Paolillo
  22. Paolo Paviglianiti
  23. Santa Pellicano
  24. Francesca Pizzi
  25. Carmen Polito
  26. Antonia Postorino detta Antonella
  27. Teresa Praticò
  28. Maria Quartarone
  29. Fortunata Raffa
  30. Concetta Romeo
  31. Rosamaria Sorrenti
  32. Bruno Zappia
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