Elezioni Reggio Calabria, completa la lista Cannizzaro Sindaco: i NOMI dei candidati

Presentata questa mattina anche la lista Cannizzaro Sindaco, che “rappresenta una novità assoluta, che punta anche su profili nuovi al mondo della politica: si tratta di professionisti giovani e meno giovani, che incarnano l’esatta volontà del candidato sindaco di rinnovare la classe dirigente e il panorama politico reggino. L’intento principale è stato quello di premiare il merito, valorizzando chi in questi anni si è distinto nell’impegno civile, sociale e politico ed anche qualche valido elemento proveniente dal movimento giovanile di Forza Italia. A riprova di ciò, è emblematico che capolista di Cannizzaro Sindaco sia la persona più giovane, con soli 23 anni” si legge in una nota.
Questi i nomi:
- Manuela Iatì
- Fortunato Altomonte detto “Dino”
- Vincenzo Barillà
- Giovanna Barreca
- Francesco Basile Rognetta
- Paolo Bilardi
- Angela Campolo
- Rocco Chizzoniti
- Fabio Giuseppe Colella
- Domenico Comandè
- Pasquale Crucitti
- Amelia Eva Cugliandro
- Nicola Zera Falduto
- Angela Maria Federico
- Caterina Giustra
- Grazia Iracà
- Lucio Masottini
- Francesco Malara detto Ciccio
- Antonino Maria Marcianò detto Nino
- Mattea Angela Marino detta Angela
- Vincenzo Marrari detto Enzo detto Marrara
- Rosanna Melissari
- Vittorio Messineo
- Claudia Modafferi
- Demetrio Francesco Morabito detto Mimmo
- Francesca Moscato
- Antonino Alessandro Neri detto Nino
- Filomena Priolo detta Emy
- Consolata Putortì
- Bruno Siclari
- Antonia Ventura
- Stefano Maria Vilasi