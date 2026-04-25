Elezioni Reggio Calabria, completa la lista Cannizzaro Sindaco: i NOMI dei candidati

I nomi della lista Cannizzaro Sindaco, una delle due principali a supporto del candidato

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Presentata questa mattina anche la lista Cannizzaro Sindaco, che “rappresenta una novità assoluta, che punta anche su profili nuovi al mondo della politica: si tratta di professionisti giovani e meno giovani, che incarnano l’esatta volontà del candidato sindaco di rinnovare la classe dirigente e il panorama politico reggino. L’intento principale è stato quello di premiare il merito, valorizzando chi in questi anni si è distinto nell’impegno civile, sociale e politico ed anche qualche valido elemento proveniente dal movimento giovanile di Forza Italia. A riprova di ciò, è emblematico che capolista di Cannizzaro Sindaco sia la persona più giovane, con soli 23 anni” si legge in una nota.

Questi i nomi:

  1. Manuela Iatì
  2. Fortunato Altomonte detto “Dino”
  3. Vincenzo Barillà
  4. Giovanna Barreca
  5. Francesco Basile Rognetta
  6. Paolo Bilardi
  7. Angela Campolo
  8. Rocco Chizzoniti
  9. Fabio Giuseppe Colella
  10. Domenico Comandè
  11. Pasquale Crucitti
  12. Amelia Eva Cugliandro
  13. Nicola Zera Falduto
  14. Angela Maria Federico
  15. Caterina Giustra
  16. Grazia Iracà
  17. Lucio Masottini
  18. Francesco Malara detto Ciccio
  19. Antonino Maria Marcianò detto Nino
  20. Mattea Angela Marino detta Angela
  21. Vincenzo Marrari detto Enzo detto Marrara
  22. Rosanna Melissari
  23. Vittorio Messineo
  24. Claudia Modafferi
  25. Demetrio Francesco Morabito detto Mimmo
  26. Francesca Moscato
  27. Antonino Alessandro Neri detto Nino
  28. Filomena Priolo detta Emy
  29. Consolata Putortì
  30. Bruno Siclari
  31. Antonia Ventura
  32. Stefano Maria Vilasi
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