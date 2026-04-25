Elezioni Reggio Calabria, completa la lista Cannizzaro Sindaco: i NOMI dei candidati

Presentata questa mattina anche la lista Cannizzaro Sindaco, che “rappresenta una novità assoluta, che punta anche su profili nuovi al mondo della politica: si tratta di professionisti giovani e meno giovani, che incarnano l’esatta volontà del candidato sindaco di rinnovare la classe dirigente e il panorama politico reggino. L’intento principale è stato quello di premiare il merito, valorizzando chi in questi anni si è distinto nell’impegno civile, sociale e politico ed anche qualche valido elemento proveniente dal movimento giovanile di Forza Italia. A riprova di ciò, è emblematico che capolista di Cannizzaro Sindaco sia la persona più giovane, con soli 23 anni” si legge in una nota.

Questi i nomi: