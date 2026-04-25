Tragedia a Catanzaro: è il giorno dei funerali di madre e figli, il padre porta a spalla la bara del più piccolo

Una scena di grande commozione e dolore ha caratterizzato la giornata di oggi a Catanzaro, dove familiari, amici e conoscenti si sono riuniti per dare l’ultimo saluto alla donna di 46 anni e ai suoi bambini, vittime di una tragedia che ha scosso profondamente la comunità. La famiglia è stata protagonista di una drammatica vicenda che ha portato alla morte della madre e dei suoi due figli piccoli, mentre la figlia più grande di soli 6 anni è riuscita a sopravvivere miracolosamente, ed è attualmente ricoverata in rianimazione presso l’ospedale Gaslini di Genova.

I feretri sono stati accolti in un’atmosfera di raccoglimento e tristezza

Sul sagrato della Basilica dell’Immacolata a Catanzaro, i feretri sono stati accolti in un’atmosfera di raccoglimento e tristezza. Il marito e padre, che si trovava a Genova al fianco della figlia maggiore, è rientrato a Catanzaro per partecipare ai funerali, portando in spalla la bara del suo bambino di soli 4 mesi. Un gesto di dolore inconsolabile che ha reso ancora più tangibile la sofferenza di un uomo che ha visto la sua famiglia distrutta in un attimo.

La città intera si è fermata in segno di rispetto e solidarietà, con il sindaco Nicola Fiorita che ha accolto il marito al suo ingresso in chiesa, abbracciandolo in un gesto di vicinanza che ha unito l’intera comunità nel suo dolore. L’ingresso dei feretri è stato accompagnato da un lungo applauso, un tributo silenzioso ma significativo alla memoria di una famiglia spezzata dalla tragedia. L’amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino per onorare le vittime di questa tragedia che ha colpito nel profondo tutti i cittadini di Catanzaro.