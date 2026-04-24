Tragedia di Catanzaro, l’autopsia chiarisce la dinamica

Si fanno più chiari i contorni della drammatica vicenda che ha scosso profondamente la comunità calabrese. Nella tarda serata di ieri si sono conclusi gli esami autoptici sui corpi della donna e dei suoi due figli, morti nella notte tra martedì e mercoledì nella tragedia di Catanzaro. Le operazioni peritali, condotte dall’équipe di medicina legale dell’Università del capoluogo e coordinate dalla professoressa Isabella Aquila, rappresentano un passaggio fondamentale per chiarire le circostanze dell’accaduto. Secondo quanto emerso, gli accertamenti avrebbero confermato una caduta simultanea dal balcone dell’abitazione, situata al terzo piano. I traumi riscontrati sui corpi risultano infatti compatibili con questa dinamica, offrendo un primo quadro coerente con quanto ipotizzato nelle ore immediatamente successive alla tragedia.

Esclusa l’ipotesi di un gesto separato

Uno degli elementi più rilevanti emersi dagli esami riguarda l’esclusione di una delle ipotesi più drammatiche circolate nelle prime fasi delle indagini. Non troverebbe infatti riscontro la versione secondo cui la madre avrebbe lanciato nel vuoto i figli prima di togliersi la vita. Al contrario, la ricostruzione medico-legale propende per una dinamica unica e simultanea, elemento che contribuisce a ridefinire la lettura complessiva della vicenda. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli tecnici sugli esiti dell’autopsia, ma quanto emerso appare già sufficiente a indirizzare in modo significativo il lavoro degli inquirenti, impegnati a comprendere le cause profonde del gesto.

Il dolore della città e l’ultimo saluto

Mentre proseguono gli approfondimenti investigativi, la città si prepara a vivere un momento di grande partecipazione e cordoglio. Questa mattina le salme saranno trasferite presso una casa funeraria, dove è stata allestita la camera ardente per consentire a parenti, amici e cittadini di rendere omaggio alle vittime della tragedia familiare. I funerali si terranno domani alle ore 17 e rappresenteranno un momento collettivo di lutto per l’intera comunità. Catanzaro si fermerà per l’ultimo saluto ad Anna e ai piccoli Giuseppe e Nicola, di appena quattro anni e quattro mesi, simboli di una vicenda che ha lasciato un segno profondo.

Indagini e contesto della tragedia

L’attenzione resta ora concentrata sugli sviluppi delle indagini, che dovranno chiarire il contesto in cui si è consumata la tragedia. Gli esiti dell’autopsia a Catanzaro costituiscono un tassello importante, ma non definitivo, nel tentativo di ricostruire quanto accaduto e comprendere le motivazioni alla base del gesto. In attesa di ulteriori elementi, resta il dolore di una comunità colpita nel profondo da una vicenda che unisce dramma umano e interrogativi ancora aperti, mentre il ricordo delle vittime continua a suscitare commozione e riflessione.