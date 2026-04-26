Serie D, tensione dopo Milazzo-Reggina: buffetto a Torrisi a fine gara

Ancora tensione al termine di una gara della Reggina, così come a Gela. A Milazzo, dopo il successo amaranto per 1-2, il nervosismo si è protratto anche negli spogliatoi. Subito dopo il triplice fischio, già partite le prime scaramucce, con Torrisi a discutere con un componente della squadra locale. Non si conoscono i motivi della discussione, ma il milazzese ha rifilato un buffetto al tecnico amaranto, uscito dal campo furioso, allontanato da Domenico Girasole.
Ne ha parlato, a fine gara, proprio il tecnico amaranto.