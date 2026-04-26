Incapace sul campo, campione di denunce: è ancora Serie D per la Reggina, ma il club presenta un esposto contro il Messina. L’annuncio di Praticò

In tre anni mai in grado di raggiungere il primo posto neanche per un'ora, questo club si appiglia alle battaglie di legalità e onestà, ma la realtà è un'altra

Conferenza stampa Reggina Giuseppe Praticò
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Dai dossier sugli arbitri (non sappiamo se sia mai stato presentato) agli esposti. Questa Reggina è campione di esposti, non avendo la possibilità di vincere sul campo. Il DG della Reggina Giuseppe Praticò, a Radio Febea, annuncia che la società ha presentato un esposto contro il Messina, sulla falsariga di quanto fatto da Acireale e Sancataldese. In tre anni mai in grado di raggiungere il primo posto neanche per un’ora, questo club si appiglia alle battaglie di legalità e onestà, ma la realtà è un’altra: contro il Messina la Reggina è quella che ha guadagnato meno punti tra le squadre di vetta; per questo spera in un’esclusione dei peloritani che la farebbe sobbalzare prima. Sì: in Serie D, la Reggina, dopo tre anni, si appiglia a questi mezzucci.

Ma c’è di più: il DG cita l’esclusione degli amaranto dalla B di tre anni fa. Ma si sa, perché è storia nota, che contro Saladini non c’è stato alcun complotto: doveva pagare 700 mila euro entro i termini, non lo ha fatto. “Sul filone scommesse ci sono indagini della Procura sul quale vige il massimo riserbo, non abbiamo idea su cosa possa accadere e se possano esserci deferimenti. Sul caso Messina, abbiamo saputo che Acireale e Sancataldese hanno presentato un esposto. Anche noi abbiamo voluto presentare un esposto. Ricordiamo che noi abbiamo perso la Serie B così” ha detto Praticò.

Blocco playoff e playout? E’ stato chiesto di valutare il caso in tempi brevi, credo si tratti di un’indagine documentale. Ottimista? Fin quando non vedo le carte non c’è da essere ottimisti o pessimisti. Se le cose stanno come sembrano, sicuramente la Reggina e altre società sono state penalizzate”.

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