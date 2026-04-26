Incapace sul campo, campione di denunce: è ancora Serie D per la Reggina, ma il club presenta un esposto contro il Messina. L’annuncio di Praticò

Dai dossier sugli arbitri (non sappiamo se sia mai stato presentato) agli esposti. Questa Reggina è campione di esposti, non avendo la possibilità di vincere sul campo. Il DG della Reggina Giuseppe Praticò, a Radio Febea, annuncia che la società ha presentato un esposto contro il Messina, sulla falsariga di quanto fatto da Acireale e Sancataldese. In tre anni mai in grado di raggiungere il primo posto neanche per un’ora, questo club si appiglia alle battaglie di legalità e onestà, ma la realtà è un’altra: contro il Messina la Reggina è quella che ha guadagnato meno punti tra le squadre di vetta; per questo spera in un’esclusione dei peloritani che la farebbe sobbalzare prima. Sì: in Serie D, la Reggina, dopo tre anni, si appiglia a questi mezzucci.

Ma c’è di più: il DG cita l’esclusione degli amaranto dalla B di tre anni fa. Ma si sa, perché è storia nota, che contro Saladini non c’è stato alcun complotto: doveva pagare 700 mila euro entro i termini, non lo ha fatto. “Sul filone scommesse ci sono indagini della Procura sul quale vige il massimo riserbo, non abbiamo idea su cosa possa accadere e se possano esserci deferimenti. Sul caso Messina, abbiamo saputo che Acireale e Sancataldese hanno presentato un esposto. Anche noi abbiamo voluto presentare un esposto. Ricordiamo che noi abbiamo perso la Serie B così” ha detto Praticò.

“Blocco playoff e playout? E’ stato chiesto di valutare il caso in tempi brevi, credo si tratti di un’indagine documentale. Ottimista? Fin quando non vedo le carte non c’è da essere ottimisti o pessimisti. Se le cose stanno come sembrano, sicuramente la Reggina e altre società sono state penalizzate”.