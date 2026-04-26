Risultati Serie D: il Savoia sbanca Palermo ed è primo da solo, pari Nissa. La nuova classifica

Colpi di scena fino all’ultimo, come prevedibile. Anche la penultima giornata del girone I di Serie D regala scossoni in vetta. Savoia e Nissa non sono più da sole e le possibilità di uno spareggio per decretare la prima si riducono notevolmente. Il Savoia sbanca Palermo per 1-3 e vola in vetta solitaria, approfittando del pari della Nissa per 1-1 in casa del Sambiase, quest’ultima con l’uomo in meno. La Reggina non sbaglia a Milazzo, ma non basta. In coda, tanti pareggi: la salvezza dell’ACR Messina rimane appesa a un filo.

Risultati Serie D, 33ª giornata

Domenica 26 aprile

Ore 15.00

Acireale-Ragusa 0-0

Athletic Palermo-Savoia 1-3

Enna-Gelbison 0-1

Gela-Vibonese 1-1

Igea Virtus-Messina 1-1

Milazzo-Reggina 1-2

Paternò-Castrumfavara 1-3

Sambiase-Nissa 1-1

Sancataldese-Vigor Lamezia 1-1

Classifica Serie D Girone I

Savoia 66 Nissa 64 Reggina 63 Athletic Palermo 57 Gelbison 57 Igea Virtus 53 (-5) Sambiase 53 Milazzo 44 Gela 43 Vigor Lamezia 39 Castrumfavara 37 Enna 35 Ragusa 34 Acireale 32 (-1) Vibonese 32 ACR Messina 29 (-14) Sancataldese 29 Paternò 19

Prossimo turno girone I di Serie D, 34ª giornata

Domenica 3 maggio

Ore 15.00