Risultati Serie D: il Savoia sbanca Palermo ed è primo da solo, pari Nissa. La nuova classifica

Tutti i risultati della 33ª e penultima giornata del girone I di Serie D e la classifica aggiornata

esultanza Savoia
Foto Savoia 1908

Colpi di scena fino all’ultimo, come prevedibile. Anche la penultima giornata del girone I di Serie D regala scossoni in vetta. Savoia e Nissa non sono più da sole e le possibilità di uno spareggio per decretare la prima si riducono notevolmente. Il Savoia sbanca Palermo per 1-3 e vola in vetta solitaria, approfittando del pari della Nissa per 1-1 in casa del Sambiase, quest’ultima con l’uomo in meno. La Reggina non sbaglia a Milazzo, ma non basta. In coda, tanti pareggi: la salvezza dell’ACR Messina rimane appesa a un filo.

Risultati Serie D, 33ª giornata

Domenica 26 aprile

Ore 15.00

  • Acireale-Ragusa 0-0
  • Athletic Palermo-Savoia 1-3
  • Enna-Gelbison 0-1
  • Gela-Vibonese 1-1
  • Igea Virtus-Messina 1-1
  • Milazzo-Reggina 1-2
  • Paternò-Castrumfavara 1-3
  • Sambiase-Nissa 1-1
  • Sancataldese-Vigor Lamezia 1-1

Classifica Serie D Girone I

  1. Savoia 66
  2. Nissa 64
  3. Reggina 63
  4. Athletic Palermo 57
  5. Gelbison 57
  6. Igea Virtus 53 (-5)
  7. Sambiase 53
  8. Milazzo 44
  9. Gela 43
  10. Vigor Lamezia 39
  11. Castrumfavara 37
  12. Enna 35
  13. Ragusa 34
  14. Acireale 32 (-1)
  15. Vibonese 32
  16. ACR Messina 29 (-14)
  17. Sancataldese 29
  18. Paternò 19

Prossimo turno girone I di Serie D, 34ª giornata

Domenica 3 maggio

Ore 15.00

  • ACR Messina-Milazzo
  • Castrumfavara-Enna
  • Gelbison-Gela
  • Nissa-Paternò
  • Reggina-Sambiase
  • Savoia-Sancataldese
  • Ragusa-Athletic Palermo
  • Vibonese-Acireale
  • Vigor Lamezia-Igea Virtus
Leggi altri articoli di Sport