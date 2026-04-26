Risultati Serie D: il Savoia sbanca Palermo ed è primo da solo, pari Nissa. La nuova classifica

Colpi di scena fino all’ultimo, come prevedibile. Anche la penultima giornata del girone I di Serie D regala scossoni in vetta. Savoia e Nissa non sono più da sole e le possibilità di uno spareggio per decretare la prima si riducono notevolmente. Il Savoia sbanca Palermo per 1-3 e vola in vetta solitaria, approfittando del pari della Nissa per 1-1 in casa del Sambiase, quest’ultima con l’uomo in meno. La Reggina non sbaglia a Milazzo, ma non basta. In coda, tanti pareggi: la salvezza dell’ACR Messina rimane appesa a un filo.
Risultati Serie D, 33ª giornata
Domenica 26 aprile
Ore 15.00
- Acireale-Ragusa 0-0
- Athletic Palermo-Savoia 1-3
- Enna-Gelbison 0-1
- Gela-Vibonese 1-1
- Igea Virtus-Messina 1-1
- Milazzo-Reggina 1-2
- Paternò-Castrumfavara 1-3
- Sambiase-Nissa 1-1
- Sancataldese-Vigor Lamezia 1-1
Classifica Serie D Girone I
- Savoia 66
- Nissa 64
- Reggina 63
- Athletic Palermo 57
- Gelbison 57
- Igea Virtus 53 (-5)
- Sambiase 53
- Milazzo 44
- Gela 43
- Vigor Lamezia 39
- Castrumfavara 37
- Enna 35
- Ragusa 34
- Acireale 32 (-1)
- Vibonese 32
- ACR Messina 29 (-14)
- Sancataldese 29
- Paternò 19
Prossimo turno girone I di Serie D, 34ª giornata
Domenica 3 maggio
Ore 15.00
- ACR Messina-Milazzo
- Castrumfavara-Enna
- Gelbison-Gela
- Nissa-Paternò
- Reggina-Sambiase
- Savoia-Sancataldese
- Ragusa-Athletic Palermo
- Vibonese-Acireale
- Vigor Lamezia-Igea Virtus