Il Messina strappa un pari all’Igea Virtus: Playout o retrocessione, si decide tutto all’ultima giornata | CLASSIFICA

Un punticino per tenere ancora tutto aperto all’ultima giornata ed essere padroni del proprio destino. Il Messina strappa un pareggio importante in casa dell’Igea Virtus e rimanda ogni discorso all’ultimo turno di Serie C: se sarà Playout o retrocessione diretta, si deciderà nell’ultimo turno, al Franco Scoglio contro il Milazzo, già in vacanza da diverse giornate. Contestualmente, il pari della Sancataldese contro la Vigor Lamezia ha lasciato immutata la classifica: entrambe restano appaiate a 29 punti, con la squadra di San Cataldo dietro negli scontri diretti e che dovrà giocare a Savoia, capolista in cerca di 1 o 3 punti per la promozione in Serie C.

Igea Virtus-Messina: il racconto del match

Dopo aver fallito una grande occasione al 23′ con Matese che calcia al volo da ottima posizione, il Messina chiude comunque la prima frazione di gioco in vantaggio: al 42′ Tourè scappa sulla sinistra, mette dentro per Zucco che non sbaglia. Nella ripresa il forcing dell’Igea Virtus, fin dai minuti iniziali, vale il pareggio al 18′: corner di Longo, testa di Cicirello che batte Giardino per l’1-1. Nel finale ultimo brivido per Tourè che prova il coast to coast ma la sua conclusione viene deviata in angolo da Testagrossa. La gara termina 1-1.