Scurria denuncia: “A Messina emergenza democratica, basta pressioni sul voto”

Marcello Scurria, candidato sindaco del centrodestra, accende il dibattito politico in città parlando apertamente di “emergenza democratica” a Messina. Un’affermazione forte, con cui punta il dito contro presunte dinamiche che, a suo dire, rischiano di compromettere la libertà di scelta dei cittadini. Lo ha puntualizzato durante l’incontro odierno presso il proprio comitato elettorale. “Il voto deve essere libero – ha dichiarato – ma continuiamo ad assistere a pressioni e vessazioni che non sono accettabili”.

Al centro dell’intervento di Scurria, l’idea di restituire pienamente la città ai messinesi, liberandola da ogni forma di condizionamento. “Messina deve tornare a essere una comunità libera, senza paura e senza controlli”, ha aggiunto. Il candidato del centrodestra rilancia quindi il suo appello agli elettori, invitandoli a partecipare con consapevolezza e senza timori: “è arrivato il momento di cambiare davvero. Messina può voltare pagina”.