Messina, la proposta di Scurria: “Siracusano vicesindaco metropolitano per collegare città e Governo”

Entra nel vivo la campagna elettorale a Messina e arrivano le prime indicazioni sugli assetti futuri. Marcello Scurria, candidato sindaco del centrodestra, ha annunciato, in una partecipata conferenza stampa, l’intenzione di avanzare una proposta chiara alla coalizione: indicare il sottosegretario Matilde Siracusano come vicesindaco della Città metropolitana. Una scelta che, nelle parole di Scurria, avrebbe una forte valenza strategica. “Proporrò alla coalizione che Siracusano assuma questo ruolo – ha dichiarato – in un territorio che rappresenta la tredicesima realtà metropolitana in Italia e che merita una guida autorevole e ben collegata con i livelli istituzionali nazionali”.

Sullo sfondo resta il tema del rilancio dell’area dello Stretto, a cui Scurria ci tiene particolarmente, tra infrastrutture, servizi e crescita economica, che continua a essere al centro del dibattito politico cittadino.