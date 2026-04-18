Messina, Scurria e Siracusano dopo il vertice con 7 ministri del Governo Meloni: “subito proposte su lavoro, sport, scuola e sviluppo” | INTERVISTE

“In appena due giorni, grazie all’intervento dell’on. Matilde Siracusano, Roma ha stabilito un filo diretto con Messina su tanti temi importanti che riguardano il nostro territorio. Chiederò alla coalizione che Matilde sia il vicesindaco della nostra amministrazione comunale perché noi agiremo con cultura di Governo”. Lo ha dichiarato il candidato sindaco Marcello Scurria nel corso della conferenza stampa di questa mattina dedicata alla due giorni di incontro con i Ministri nella Capitale. “Per me sarebbe un onore – ha dichiarato il sottosegretario Matilde Siracusano – se la coalizione lo vuole io sono pronta”.

Punti programmatici discussi con i ministri

Nel corso dell’incontro di oggi sono stati esposti alcuni punti programmatici tra i tanti riferiti ai 7 ministri che hanno incontrato Marcello Scurria e Matilde Siracusano. “Con il Ministro del Lavoro Marina Calderone è stata affrontata la questione GICAP, con particolare attenzione alle 180 famiglie messinesi escluse dalla cassa integrazione, una priorità sociale, come le tante vertenze occupazionali della città, che richiede risposte immediate. Il ministro ha comunicato l’avvio di verifiche per far uscire i lavoratori dall’attuale emergenza”, rimarca Scurria.

Stadio “Franco Scoglio” ed Europei

“Con il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi il confronto si è concentrato sul rilancio delle strutture sportive cittadine, sulla valorizzazione degli eventi, con un focus sugli impianti simbolo. E’ stato accolto il “grido di dolore” dei tifosi del Messina calcio. Proposta l’introduzione dello stadio Franco Scoglio tra quelli indicati per ospitare il campionato europeo di calcio del 2032. Volano di immagine ed economico, e iniziativa che consentirà di ottenere i finanziamenti utili a realizzare la tanto attesa copertura dello Stadio. Il ministro Abodi ha comunicato che sarà a Messina il 5 maggio per proseguire il dialogo intrapreso con la città”, spiega Scurria.

Istruzione

“Tema centrale anche l’istruzione, affrontato con il Ministro Giuseppe Valditara, con l’obiettivo di intervenire sulle criticità delle scuole cittadine, in particolare nei villaggi e nelle periferie, dove persistono situazioni di abbandono. Il Ministro ha annunciato la disponibilità di far rientrare Messina tra le città destinatarie di un progetto specifico per contrastare la dispersione scolastica dei giovani ancora residenti nelle aree degradate”, prosegue Scurria.

Ruolo strrtegico di Messina

“Nel dialogo con il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani si è discusso del ruolo strategico di Messina nel contesto mediterraneo e delle opportunità di posizionamento internazionale della città anche con riferimento al progetto della Città Metropolitana Integrata dello Stretto”, puntualizza Scurria.

Gli incontri con i ministri Zangrillo, Foti e Pichetto Fratin

“Con il Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo il confronto ha riguardato il rafforzamento della macchina amministrativa comunale, condizione essenziale per rendere efficace ogni percorso di sviluppo. Al centro dell’incontro con il Ministro per gli Affari Europei e le Politiche di Coesione Tommaso Foti la necessità di una visione strategica per intercettare e utilizzare al meglio i finanziamenti europei, il monitoraggio e recupero dei fondi PNRR trasformandoli in opportunità concrete per il territorio e per la Città Metropolitana dello Stretto. Con il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin si è discusso di bonifica e valorizzazione delle aree a forte potenziale del Comune di Messina, con l’obiettivo di coniugare sviluppo e sostenibilità. Tra i temi trattati il recupero della Zona Falcata, e delle risorse necessarie per la bonifica oltre i 20 milioni già recuperati grazie all’intervento di Matilde Siracusano“, conclude Scurria.

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