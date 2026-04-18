Ponte sullo Stretto, Scurria e Siracusano: “formazione e lavoro priorità, incontro con il Ministro Calderone”

Un confronto sui temi del lavoro e della formazione in vista delle opportunità legate al Ponte sullo Stretto. È quanto hanno reso noto Marcello Scurria e Matilde Siracusano dopo l’incontro con il ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone, focalizzato sui progetti da attivare sul territorio. “Abbiamo discusso delle iniziative formative necessarie per preparare il tessuto locale alle sfide e alle opportunità che nasceranno con la realizzazione del Ponte”, hanno spiegato. L’obiettivo è quello di creare percorsi concreti che consentano ai cittadini, in particolare ai giovani, di acquisire competenze spendibili nei cantieri e nell’indotto che l’opera genererà. Nel corso dell’incontro è stato richiamato anche quanto già avviato in Calabria, dove programmi simili sono stati messi in campo per accompagnare lo sviluppo infrastrutturale con adeguate politiche attive del lavoro. Un modello che, secondo Scurria e Siracusano, potrebbe essere replicato e rafforzato anche sul versante siciliano.

L’attenzione si concentra quindi non solo sull’infrastruttura in sé, ma anche sulle ricadute economiche e occupazionali per l’intera area dello Stretto. Un percorso che, nelle intenzioni, dovrà coinvolgere istituzioni, enti di formazione e imprese, con il supporto diretto del Governo nazionale.