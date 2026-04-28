Reggio Calabria, il Viceministro Valentini in città: passeggiata sul Lungomare con Cannizzaro | FOTO

Questa mattina, il candidato sindaco di Reggio Calabria per il Centrodestra, Francesco Cannizzaro, ha fatto una passeggiata lungo la Via Marina, accompagnato dal Viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini. Valentini è arrivato in città per fare il punto sulla campagna elettorale e per discutere delle priorità del programma per la città dello Stretto. Nel corso della passeggiata, i due esponenti politici hanno avuto modo di confrontarsi e riflettere sulle necessità della città, tra cui – probabilmente – quella valorizzazione del Lungomare “Falcomatà” già attenzionata ieri da Cannizzaro.

Proprio il Lungomare, infatti, è stato al centro dell’attenzione di Cannizzaro, che nel corso del confronto di ieri con gli altri candidati sindaci, ha annunciato la sua intenzione di rendere l’area delle attività balneari “viva” durante tutto l’anno e non solo durante i mesi estivi. Una proposta che punta a rilanciare il turismo e la vivibilità della zona, facendo sì che il Lungomare diventi un punto di riferimento anche durante la bassa stagione.

Alle ore 12, Cannizzaro e Valentini incontreranno la stampa presso il Comitato elettorale del candidato sindaco per approfondire questi temi e presentare le linee guida del programma elettorale. Nella foto in evidenza, i due sono stati immortalati insieme, durante una splendida mattinata primaverile, sul Lungomare “Falcomatà”, simbolo della bellezza e del potenziale di Reggio Calabria.