Reggio Calabria, attività balneari aperte tutto l’anno: l’annuncio di Cannizzaro

Durante il suo intervento sul palco del primo confronto pubblico, l’onorevole Francesco Cannizzaro, candidato sindaco del CentroDestra, ha presentato una proposta innovativa per la città: tenere aperte tutto l’anno le attività commerciali balneari del Lungomare di Reggio Calabria. Il piano mira a creare le giuste condizioni amministrative e logistiche per permettere agli esercenti di affrontare anche le avversità meteo durante la stagione invernale, garantendo, al contempo, la fruizione dei locali in ogni periodo dell’anno.

“Un nuovo impulso sul piano commerciale, economico e turistico della città – afferma l’onorevole Cannizzaro – che andrebbe a valorizzare ulteriormente il cuore del centro cittadino, quello che meglio rappresenta lo stretto rapporto tra Reggio e il suo mare, restituendogli vitalità”. Il progetto punta a favorire un maggiore flusso turistico durante tutto l’anno, sfruttando il clima mite di Reggio Calabria, che è considerato un punto di forza per la città. “In una realtà come la nostra, favorita da un clima che tutta Italia ci invidia – conclude – si può pensare in grande e creare nuove opportunità per gli imprenditori, ma anche offrire servizi e attrattività a cittadini e visitatori durante tutto l’anno”.