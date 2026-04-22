Porto di Tremestieri, Mondello replica a Scurria: “ritardi non imputabili all’Amministrazione”

“Anche in questo caso basterebbe avere l’onestà intellettuale di informarsi correttamente, leggendo le testate giornalistiche e ricostruendo i fatti per come realmente sono andati. Il porto di Tremestieri ha subito un blocco dovuto al fallimento della società che aveva in appalto i lavori, la vecchia Coedmar. Una situazione complessa che l’Amministrazione ha affrontato con determinazione, lavorando per superare lo stallo e arrivare all’aggiudicazione della gara a una nuova impresa. Un risultato concreto, raggiunto senza alcun supporto, in quella fase, da parte dei vertici ministeriali e regionali”, lo afferma l’ex vicesindaco Salvatore Mondello.

L’opera è stata commissariata

“Solo successivamente alla risoluzione della criticità si è scelto di commissariare l’opera. Oggi, infatti, la gestione dell’appalto è affidata a un commissario governativo, che segue la nuova fase procedurale. Nonostante ciò, i lavori hanno proseguito secondo il cronoprogramma e, soprattutto, sono state reperite le risorse necessarie per la rimodulazione del quadro economico, inevitabilmente aumentato rispetto a una gara che risale al 2009. Risorse trovate grazie a una sinergia istituzionale tra Autorità di Sistema Portuale, Regione e Ministero. Alla luce di tutto questo, parlare di mancanza di controllo è semplicemente fuori luogo”, rimarca Mondello.

“È bene ricordare che nel 2018, al momento dell’insediamento della Giunta De Luca, l’appalto era completamente fermo, bloccato da criticità legate anche alla presenza di soggetti all’interno dell’area di cantiere in edifici non conformi. Fu proprio l’allora sindaco De Luca, con un intervento deciso, a sbloccare quella situazione. Oggi, se si registrano ritardi, questi non possono essere imputati a un’Amministrazione che, di fatto, è stata estromessa dalla gestione diretta dell’appalto a seguito del commissariamento. Per questo motivo, prima di alimentare polemiche strumentali, sarebbe opportuno attenersi ai fatti, che sono chiari e documentati”, conclude Mondello.