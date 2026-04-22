Messina, il centrodestra sul Porto di Tremestieri: “conclamato fallimento dell’amministrazione Basiluca”

“L’ex assessore arch. Salvatore Mondello, nella sua replica giunta dopo le odierne affermazioni del candidato sindaco Marcello Scurria, tenta di nascondere la luna con il dito ma finisce per ricordare, egli stesso, il conclamato fallimento dell’amministrazione che ha persino portato al commissariamento dell’opera da parte del Governo di centrodestra vista l’inadeguatezza dimostrata nel ruolo di stazione appaltante del comune di Messina”. Lo scrivono in una nota i rappresentanti cittadini di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, UdC, Mpa-Grande Sicilia, Democrazia Cristiana, Partito Repubblicano Italiano, Partito Animalista.

“Il tentativo con futili argomentazioni di sviare l’attenzione sulle responsabilità degli ex sindaci De Luca e Basile nei palesi ritardi del cantiere dell’infrastruttura più importante di questo territorio risulta quantomeno imbarazzante di fronte all’evidenza di un cantiere al 40% di un’opera che doveva essere conclusa ormai da anni. L’inadeguatezza nella programmazione, nella progettazione e nella realizzazione delle grandi opere necessarie a questa città rappresenta il più grosso limite della lunga amministrazione Basiluca ed è anche uno dei motivi per cui i messinesi chiederanno una svolta nelle prossime elezioni amministrative”, conclude la nota.