Elezioni Reggio Calabria, perché Azione ha scelto Cannizzaro? Rosato a StrettoWeb: “è il miglior candidato”

Per la prima volta dalla sua nascita, Azione strizza l’occhio al CentroDestra. E lo fa concretamente, a partire da Reggio Calabria, lanciando un segnale rispetto a come potrebbero andare le cose anche a livello nazionale a partire dalle prossime politiche. Il partito ha deciso di supportare il candidato Sindaco Francesco Cannizzaro, allontanandosi dal CentroSinistra, e lo ha fatto con l’apertura della segreteria politica in pieno centro, sul Corso Garibaldi. Per l’occasione, sullo Stretto, il Vice Segretario Nazionale di Azione, Ettore Rosato. A margine dell’evento, il numero due del partito ha parlato ai microfoni di StrettoWeb, spiegando anche le motivazioni di questo passaggio significativo “dall’altra parte” in vista delle Comunali.

“Abbiamo fatto quello che diciamo sempre, cioè scegliamo il miglior candidato. Francesco Cannizzaro è una persona preparata, che conosce la sua città, che fa una scelta molto chiara, lascia il Parlamento per venire a dedicarsi a Reggio Calabria. Apprezziamo anche questo e poi abbiamo condiviso un programma che mette al centro questioni importanti per questa città. Siamo contenti di fare questa campagna elettorale per rilanciare Reggio Calabria, che è un capoluogo importante ma ha anche un lungo elenco di problemi da affrontare seriamente, a partire da quelli dell’amministrazione comunale. Ci sono state cose che hanno funzionato, ci sono state anche cose che non hanno funzionato, credo che i cittadini della città siano i primi che giudicano e lo giudicheranno anche con questo voto” ha affermato Rosato a StrettoWeb.