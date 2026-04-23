Elezioni, Ettore Rosato a Reggio Calabria: Azione apre la segreteria politica dopo l’annuncio del supporto a Cannizzaro

È l’inaugurazione della segreteria del coordinamento provinciale di Azione a rappresentare una notizia politica di rilievo nel panorama cittadino, anche alla luce di una scelta che segna un cambio di posizionamento: il partito, da sempre collocato nella coalizione di sinistra, anche a Reggio Calabria ha deciso di passare nella coalizione di centrodestra. I primi segnali si erano già visti a Venezia, ma si potrebbero vedere anche a Milano, in quella che è a tutti gli effetti un’anticipazione a livello nazionale. In sostanza, Calenda potrebbe approdare “dall’altra parte”, supportando la grande coalizione che attualmente guida l’Italia

Per quanto riguarda l’evento di domenica, l’appuntamento è fissato per domenica alle ore 10.30, quando sarà ufficialmente aperta la nuova sede del partito in città. All’iniziativa prenderà parte, oltre al candidato Sindaco Cannizzaro, anche il Vice Segretario Nazionale di Azione, Ettore Rosato.