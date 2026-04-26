Elezioni Comunali Reggio Calabria, ricusata la lista di Giannetta “Ogni giorno Reggio Calabria”. Annunciato ricorso immediato

La lista Ogni Giorno Reggio Calabria, a sostegno della coalizione di Centrodestra per Cannizzaro Sindaco, è stata ricusata dall’ufficio elettorale a causa di 28 firme oltre il limite massimo consentito. Questa la motivazione addotta dalla commissione elettorale questa mattina presso Palazzo san Giorgio, all’atto dell’esclusione della lista dalla campagna elettorale. Si tratta della lista di Mimmo Giannetta, capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale.

“Intraprenderemo immediatamente ogni azione utile a tutelare i diritti e gli interessi legittimi dei candidati – dichiara il coordinatore della lista, Vincenzo Barca – difenderemo con le unghie e con i denti la nostra lista, che gli uffici elettorali stessi hanno recepito, confermandone la piena regolarità, all’atto della presentazione, avvenuta nel pieno rispetto delle norme e delle scadenze’.