Elezioni comunali Messina, giallo sulle firme. Il centrodestra: “insulti gravissimi a Scurria, sete di potere di De Luca”

“Bene ha fatto il candidato Marcello Scurria – con un atto di responsabilità nell’interesse dell’intera Città, soprattutto di quella parte che non sosterrà il centrodestra – ad evidenziare un possibile errore nella presentazione delle liste di Basiluca. È un dato di fatto che per un azzardo politico, attribuibile esclusivamente alla sete di potere del leader di SCN, le elezioni cittadine rischiano di essere invalidate, con danni incalcolabili che porterebbero la Città all’ennesimo e lungo commissariamento. La norma invocata non é univoca nella sua interpretazione e nessuna circolare o chiarimento potranno dare la certezza applicativa che si vuol far credere. Piuttosto, in questi casi, stante anche la delicatezza degli interessi trattati, sarebbe d’obbligo un atteggiamento di massima prudenza”. Lo affermano i rappresentanti cittadini di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, UdC, Mpa-Grande Sicilia, Democrazia Cristiana, Partito Repubblicano Italiano, Partito Animalista.

Scurria ha sollevato questo rilievo con anticipo rispetto alla scadenza della presentazione delle liste

“È per queste ragioni che Marcello Scurria ha sollevato questo rilievo con anticipo rispetto alla scadenza della presentazione delle liste e, quindi, senza alcuna mala fede ma con la precisa intenzione di favorire il processo democratico e in particolare che non si penalizzi la posizione del candidato Basile e soprattutto quella dei suoi candidati al Consiglio comunale e alla circoscrizioni. Da qui anche la dichiarata disponibilità, che la coalizione di centrodestra intende confermare, a collaborare con SCN per la raccolta delle firme necessarie a garantire la democratica e regolare partecipazione alla competizione di tutti i loro candidati”, rimarca la nota.

“Senza entrare oggi sul piano giuridico – in relazione al quale saranno gli organi competenti a valutare la legittimità delle liste collegate a SCN, se davvero Basiluca dovesse decidere di non raccogliere le firme – dobbiamo tuttavia stigmatizzare la reazione scomposta e volgare sia del leader che del segretario di SCN, la premiata ditta Cateno De Luca e Danilo Lo Giudice, sempre pronti a distogliere l’attenzione dal cuore del dibattito, aizzando valanghe di insulti social e di attacchi mediatici personali verso il candidato Marcello Scurria che nulla hanno a che fare con il merito delle questioni. A Marcello Scurria non può che confermarsi il pieno sostegno di tutta la coalizione, che sempre più crede nel progetto della sua candidatura con convinzione e determinazione, assieme alla incondizionata solidarietà per gli attacchi subiti”, evidenzia la nota.

Il centrodestra chiede il rispetto delle regole

“Vogliamo ribadirlo ancora una volta: una partecipazione diffusa di candidati alla competizione elettorale può rappresentare un valore aggiunto, ma questa deve incastonarsi in un contesto di regole certe affinché la campagna elettorale non venga “drogata” da comportamenti non corretti che nella composizione delle liste di SCN, sul piano giuridico o anche soltanto etico, secondo molti sono evidenti. Auspichiamo che l’insulto e la delegittimazione dell’avversario non continuino ad essere il mantra dei vertici di SCN per il resto della campagna elettorale e chiediamo al candidato Basile di uscire dal silenzio e stigmatizzare pubblicamente il comportamento dei suoi leader”, conclude la nota.