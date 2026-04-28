Elezioni comunali: lista ricusata a Montebello Jonico, Nisi fa ricorso al Tar | INTERVISTA

Montebello Jonico, in provincia di Reggio Calabria, in vista delle elezioni comunali del prossimo 24 e 25 maggio. La lista presentata da Loris Maria Nisi, uno dei tre candidati sindaci, è stata ricusata per via di un ritardo. Ai microfoni di Strettoweb, Nisi, racconta tutto ciò che è successo: “eravamo all’interno della sede comunale molto prima della scadenza. Il ritardo è avvenuto perchè c’erano solo due impiegati a gestire la situazione ed i tempi si sono dilatati”.

“Ricorso al Tar? Lo stiamo per notificare, abbiamo le nostre ragioni e tra 4-5 giorni sapremo l’esito”, puntualizza Nisi. In sostanza, il cartaceo sarebbe arrivato nel comune di Montebello Jonico oltre la scadenza delle 12, in quanto la presentazione delle liste è avvenuta a Saline, nella sede staccata del municipio.