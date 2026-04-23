Elezioni Comunali, Battaglia e il rispetto tra i candidati: “idee diverse, ma umiltà e competenza. Sfida al massimo livello” | INTERVISTA

Un San Giorgio religioso, certo, ma anche politico. Le celebrazioni del Santo Patrono di Reggio Calabria danno il via all’ultimo mese di campagna elettorale prima del voto che vedrà impegnati i cittadini a fine maggio. A margine della funzione religiosa odierna, StrettoWeb ha intercettato Domenico Battaglia, sindaco facente funzioni e candidato sindaco per il centrosinistra, che in merito al culto di San Giorgio, che in passato intercedeva nella nomina del sindaco di Reggio, ha dichiarato: “un bellissimo ricordo quello di don Nuccio stamattina, di questa tradizione antica, ma per dire quanto fosse importante il legame di questo santo con la città, il Santo Patrono, una tradizione, un legame che dobbiamo recuperare assolutamente perchè negli anni si è un po’ persa la tradizione di celebrarlo. Come abbiamo ascoltato da Do Nuccio, San Giorgio è un santo che unisce perché mette d’accordo Oriente e Occidente, quindi mi ha fatto pensare a una città come Reggio, una città che unisce e che accoglie, quindi dobbiamo cogliere questo aspetto, dobbiamo celebrare degnamente questa festa che è la festa dei reggini, del loro Santo Patrono.

Credo che vada fatto anche un investimento di recupero sia dal punto di vista religioso che civile della figura di San Giorgio, quale nostro protettore, quale è un santo combattente a difesa della fede e anche del civismo della città, quindi ci impegneremo a fare questo“.

A proposito di impegno, in questo caso elettorale, tra un mese si arriverà al voto. Il sindaco f.f., candidato per il centrosinistra, ha sottolineato lo spessore dei toni e delle competenze messe in campo in questa campagna elettorale, lanciando un messaggio importante: “chi si candida alla guida della città deve sapere che se deve candidare proponendo dei contenuti. Una sorta di pacificazione nella campagna elettorale non vuol dire non avere diverse vedute, ma vuol dire interpretarle con stile e con fermezza nel sapere che c’è un senso di responsabilità comunque che va recuperato, perché guidare la città non è una cosa semplice, è una cosa complicata, è una cosa che assume totalmente 24 ore su 24 una persona, tutte le forze politiche che poi saranno impegnate.

Quella di Reggio è una comunità che ha bisogno di essere portata per mano, però mettendo a disposizione umiltà, modestia, servizio, competenza, rispolverando un po’ tutte le energie positive che questa città ha. Da questo punto di vista è importante che ci sia l’assunzione di responsabilità attraverso anche i comportamenti che questa è la sfida e la sfida va giocata al massimo dei livelli“.