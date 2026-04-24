Circoscrizioni di Reggio Calabria, la guida al voto: come funziona il sistema elettorale

Le Circoscrizioni di Reggio Calabria sono state ripristinate dopo anni di assenza, e i cittadini sono chiamati a eleggere i nuovi presidenti di circoscrizione e consiglieri insieme al sindaco e ai consiglieri comunali nelle prossime elezioni amministrative. Dunque, si voterà contemporaneamente sia per eleggere il Sindaco della città che per eleggere i Presidenti di Circoscrizione. Le figure scelte, i candidati e la corsa al voto, rappresentano – così come per le Amministrative – un termometro per il consenso cittadino. Significa che le coalizioni e i partiti si giocano molto – in termini di popolarità e fiducia – anche su questo tipo di elezione.

Il CentroDestra ha deciso i suoi cinque candidati, presentati questa mattina dall’Onorevole Cannizzaro. A Sinistra, invece, qualche nome è certo ma su qualche altro c’è incertezza: circolano quelli di Mimmo Praticò, Giovanni Muraca e Giuseppe Giordano, tra gli altri. Oggi intanto Giandomenico Caridi si è tirato fuori, per “elementi di sabotaggio”, confermando una Sinistra reggina tutt’altro che unita anche su questo fronte.

L’articolo qui di seguito, anche grazie al contributo di Eletto 2026, nuovo e interessante progetto di cui abbiamo parlato in altra pagina del nostro giornale, guida gli elettori attraverso le informazioni necessarie per comprendere come votare, cosa si vota e come vengono assegnati i seggi nelle nuove circoscrizioni.

Quali sono le cinque nuove Circoscrizioni?

Le circoscrizioni sono suddivise in cinque aree geografiche che riflettono la storia amministrativa della città. Ogni circoscrizione è composta da più quartieri, che una volta appartenevano a diverse ex circoscrizioni. Ecco la nuova divisione:

Circoscrizione I – Zona: Reggio Centro, che comprende le ex circoscrizioni I (Centro Storico), II (Pineta Zerbi – Tremulini – Eremo), III (Santa Caterina – Vito).

Circoscrizione II – Zona: Reggio Est, che include le ex circoscrizioni IV (Trabocchetto – Condera – Spirito Santo), XI (Orti – Podargoni – Terreti), XII (Cannavò – Mosorrofa – Cataforio).

Circoscrizione III – Zona: Reggio Nord, comprendente le ex circoscrizioni VIII (Catona – Salice – Rosalì – Villa San Giuseppe), IX (Gallico – Sambatello), X (Archi).

Circoscrizione IV – Zona: Reggio Sud, che include le ex circoscrizioni XIII (Ravagnese), XIV (Gallina), XV (Pellaro).

Circoscrizione V – Zona: Reggio Centro-Sud, che comprende le ex circoscrizioni V (Ferrovieri – Stadio – Gebbione), VI (Sbarre), VII (San Giorgio – Modena – San Sperato).

Come funziona il voto nelle Circoscrizioni

Il voto nelle Circoscrizioni di Reggio Calabria è diretto, libero e segreto. Il sistema elettorale utilizzato è maggioritario secco, il che significa che la lista che ottiene il maggior numero di voti vince, senza necessità di ballottaggio. Il voto si esprime sia per il candidato presidente che per la lista di consiglieri collegata. Un punto importante da ricordare è che non è ammesso il voto disgiunto: chi vota per il presidente deve anche votare per la lista collegata, e viceversa.

Ogni elettore ha diverse opzioni al momento del voto:

Può votare per il presidente tracciando un segno accanto al nome del candidato.

tracciando un segno accanto al nome del candidato. Può votare per la lista di consiglieri , tracciando un segno sulla lista stessa.

, tracciando un segno sulla lista stessa. Può esprimere due preferenze per i consiglieri, ma deve riguardare candidati di sesso diverso. Se la seconda preferenza riguarda un candidato dello stesso sesso, la seconda preferenza verrà annullata.

È fondamentale notare che non è possibile votare separatamente per il presidente e per un consigliere non collegato alla lista del presidente. Se si vota solo per un consigliere, il voto verrà automaticamente assegnato anche al presidente e alla lista collegata.

Ogni lista di candidati per le circoscrizioni deve rispettare alcune regole importanti. La lista deve contenere:

Il nome del candidato presidente , che deve essere collegato a una sola lista.

, che deve essere collegato a una sola lista. Un numero di candidati consiglieri che va da un minimo di 12 a un massimo di 16.

che va da un minimo di 12 a un massimo di 16. Il programma amministrativo della lista.

della lista. La lista deve rispettare la rappresentanza di entrambi i sessi, garantendo una rappresentanza equa di uomini e donne.

Assegnazione dei seggi: come funziona

Il sistema di assegnazione dei seggi prevede che la lista vincente riceva il 2/3 dei seggi (equivalente a 11 seggi su 16). Gli altri 5 seggi vengono divisi proporzionalmente tra le liste di minoranza, in base ai voti ottenuti. I seggi sono assegnati ai candidati che ottengono più forza elettorale, calcolata combinando i voti della lista e le preferenze ricevute. In caso di parità di voti, vengono proclamati eletti i candidati che si trovano in una posizione migliore nella lista. Il primo seggio di ogni lista di minoranza viene attribuito al candidato alla carica di presidente della medesima lista, a prescindere dal numero di preferenze ricevute.

Le Circoscrizioni di Reggio Calabria rappresentano una parte fondamentale della struttura amministrativa locale e sono state ripristinate per garantire una maggiore partecipazione e vicinanza alle esigenze dei cittadini. Con il ritorno delle circoscrizioni, i residenti avranno la possibilità di influire direttamente sulla gestione della loro area, eleggendo i propri rappresentanti e dando voce alle proprie necessità.

È essenziale che ogni elettore comprenda il funzionamento del voto nelle circoscrizioni per esercitare al meglio il proprio diritto di partecipazione. La scelta di un presidente e di una lista di consiglieri è cruciale per la futura amministrazione di Reggio Calabria, e ogni voto contribuisce a plasmare il futuro della città.