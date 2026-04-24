Reggio Calabria, ecco i NOMI dei 5 candidati Presidenti delle Circoscrizioni per il CentroDestra

Non solo Sindaco e Consiglio Comunale. Per il CentroDestra è tempo di annunci anche per quanto concerne i candidati Presidenti di Circoscrizione, che ritornano in città dopo tanti anni di assenza, anche e soprattutto grazie al primo input di Francesco Cannizzaro, colui che è riuscito a ottenere un emendamento di 700 mila euro per rilanciare l’insediamento dei cinque Municipi. Ed è stato proprio lui, padrone di casa, a presentare questa mattina – presso il suo comitato elettorale – i cinque candidati Presidente della coalizione di CentroDestra. Il loro ruolo, determinante ai fini politici ed elettorali, rappresenta un ulteriore termometro di consensi in aggiunta a quelli per Sindaco e Consiglio. Ricordiamo che si voterà per eleggere i Presidenti di Circoscrizione contestualmente a quelli per eleggere Sindaco e Consiglieri.

“Oggi presentiamo la squadra dei Presidenti” ha esordito Cannizzaro. “Sono contento perché vorrei che passasse un primo messaggio alla città: a differenza degli altri noi siamo prontissimi non solo a governare la città, ma a farlo con la squadra migliore messa in campo. Ringrazio chi è qui accanto a me. Vorrei ricordare che se istituiamo le Circoscrizioni è per un emendamento da me ottenuto. Reggio da 20 anni era l’unica Città Metropolitana a non avere le Circoscrizioni. Sono entusiasta perché accanto a me ci sono giovani, competenti, formati, mentre dall’altra parte stanno ancora per mettersi d’accordo. Con loro la città guarda molto indietro. Nulla di personale verso nessuno, ma a guardare i nomi alcuni sembrano più sconfitti dalla politica. Ex Consiglieri Regionali, che hanno litigato, ex Assessori”.

“Per me i Presidenti di Circoscrizione sono da considerare come Assessori. Lavoreranno settimanalmente con il Sindaco come fossero una Giunta. Stamattina mi sono svegliato contento perché oggi non presentiamo solo i candidati, ma realizziamo un grande obiettivo: far sì che i cittadini potessero avere i loro riferimenti territoriali. Oggi parte la campagna elettorale anche per le Circoscrizioni. A loro ho detto: dovete essere convinti, certi, dovete avere le farfalle allo stomaco. Si dice sempre: i giovani sono il futuro. Però dobbiamo metterlo in atto e lo stiamo facendo. Lo dicono pure dall’altra parte, ma poi presentano Giordano e Muraca. Io sono più felice di questa loro candidatura che della mia” ha aggiunto l’Onorevole.

Poi una frase significativa: “chi vota questi Presidenti di Circoscrizione, sta votando Cannizzaro. Se votate Cannizzaro ma poi non votate loro alla Circoscrizione, per quanto mi riguarda il voto è nullo. Non c’è voto disgiunto. Come primo atto cambieremo il regolamento e troveremo un finanziamento economico diretto anche per le Circoscrizioni”.

Ecco i nomi scelti dal CentroDestra, per ogni Municipio.

Circoscrizione I Candidato: Simone Lacava, 26 anni Zona: Reggio Centro Ex circoscrizioni: I (Centro storico)

II (Pineta Zerbi – Tremulini – Eremo)

III (Santa Caterina – Vito)

Circoscrizione II Candidato: Antonino Ripepi, 56 anni Zona: Reggio Est Ex circoscrizioni: IV (Trabocchetto – Condera – Spirito Santo)

XI (Orti – Podargoni – Terreti)

XII (Cannavò – Mosorrofa – Cataforio)

Circoscrizione III Candidato: Emanuela Chirico, 26 anni Zona: Reggio Nord Ex circoscrizioni: VIII (Catona – Salice – Rosalì – Villa San Giuseppe)

IX (Gallico – Sambatello)

X (Archi)

Circoscrizione IV Candidato: Giuseppe Cantarella, 36 anni Zona: Reggio Sud Ex circoscrizioni: XIII (Ravagnese)

XIV (Gallina)

XV (Pellaro)