Reggio Calabria, ecco i NOMI dei 5 candidati Presidenti delle Circoscrizioni per il CentroDestra

Non solo Sindaco e Consiglio Comunale. Per il CentroDestra è tempo di annunci anche per quanto concerne i candidati Presidenti di Circoscrizione, che ritornano in città dopo tanti anni di assenza, anche e soprattutto grazie al primo input di Francesco Cannizzaro, colui che è riuscito a ottenere un emendamento di 700 mila euro per rilanciare l’insediamento dei cinque Municipi. Ed è stato proprio lui, padrone di casa, a presentare questa mattina – presso il suo comitato elettorale – i cinque candidati Presidente della coalizione di CentroDestra. Il loro ruolo, determinante ai fini politici ed elettorali, rappresenta un ulteriore termometro di consensi in aggiunta a quelli per Sindaco e Consiglio. Ricordiamo che si voterà per eleggere i Presidenti di Circoscrizione contestualmente a quelli per eleggere Sindaco e Consiglieri.
“Oggi presentiamo la squadra dei Presidenti” ha esordito Cannizzaro. “Sono contento perché vorrei che passasse un primo messaggio alla città: a differenza degli altri noi siamo prontissimi non solo a governare la città, ma a farlo con la squadra migliore messa in campo. Ringrazio chi è qui accanto a me. Vorrei ricordare che se istituiamo le Circoscrizioni è per un emendamento da me ottenuto. Reggio da 20 anni era l’unica Città Metropolitana a non avere le Circoscrizioni. Sono entusiasta perché accanto a me ci sono giovani, competenti, formati, mentre dall’altra parte stanno ancora per mettersi d’accordo. Con loro la città guarda molto indietro. Nulla di personale verso nessuno, ma a guardare i nomi alcuni sembrano più sconfitti dalla politica. Ex Consiglieri Regionali, che hanno litigato, ex Assessori”.
“Per me i Presidenti di Circoscrizione sono da considerare come Assessori. Lavoreranno settimanalmente con il Sindaco come fossero una Giunta. Stamattina mi sono svegliato contento perché oggi non presentiamo solo i candidati, ma realizziamo un grande obiettivo: far sì che i cittadini potessero avere i loro riferimenti territoriali. Oggi parte la campagna elettorale anche per le Circoscrizioni. A loro ho detto: dovete essere convinti, certi, dovete avere le farfalle allo stomaco. Si dice sempre: i giovani sono il futuro. Però dobbiamo metterlo in atto e lo stiamo facendo. Lo dicono pure dall’altra parte, ma poi presentano Giordano e Muraca. Io sono più felice di questa loro candidatura che della mia” ha aggiunto l’Onorevole.
Poi una frase significativa: “chi vota questi Presidenti di Circoscrizione, sta votando Cannizzaro. Se votate Cannizzaro ma poi non votate loro alla Circoscrizione, per quanto mi riguarda il voto è nullo. Non c’è voto disgiunto. Come primo atto cambieremo il regolamento e troveremo un finanziamento economico diretto anche per le Circoscrizioni”.
Ecco i nomi scelti dal CentroDestra, per ogni Municipio.
Circoscrizione I
Candidato: Simone Lacava, 26 anni
Zona: Reggio Centro
Ex circoscrizioni:
- I (Centro storico)
- II (Pineta Zerbi – Tremulini – Eremo)
- III (Santa Caterina – Vito)
Circoscrizione II
Candidato: Antonino Ripepi, 56 anni
Zona: Reggio Est
Ex circoscrizioni:
- IV (Trabocchetto – Condera – Spirito Santo)
- XI (Orti – Podargoni – Terreti)
- XII (Cannavò – Mosorrofa – Cataforio)
Circoscrizione III
Candidato: Emanuela Chirico, 26 anni
Zona: Reggio Nord
Ex circoscrizioni:
- VIII (Catona – Salice – Rosalì – Villa San Giuseppe)
- IX (Gallico – Sambatello)
- X (Archi)
Circoscrizione IV
Candidato: Giuseppe Cantarella, 36 anni
Zona: Reggio Sud
Ex circoscrizioni:
- XIII (Ravagnese)
- XIV (Gallina)
- XV (Pellaro)
Circoscrizione V
Candidato: Caterina Pitasi, 49 anni
Zona: Reggio Centro-Sud
Ex circoscrizioni:
- V (Ferrovieri – Stadio – Gebbione)
- VI (Sbarre)
- VII (San Giorgio – Modena – San Sperato)
Gli interventi dei candidati Presidente
Simone Lacava: “questa candidatura mi carica di responsabilità e mi dà una botta di adrenalina ed energia, ma riusciremo a dare un cambio di passo concreto e deciso. Ringrazio tutto il partito giovanile di Forza Italia. Quando Cannizzaro mi ha proposto questo ruolo, ho detto: ‘ma davvero?’. Lavoreremo sul territorio, e non per slogan, recitando il ruolo di sentinelle”.
Antonino Ripepi: “ringrazio intanto la classe dirigente del mio partito, Fratelli d’Italia, con un particolare ringraziamento a Giovanni Calabrese, ma ringrazio anche Cannizzaro per la fiducia. Ho accettato da subito, con entusiasmo, questa candidatura, perché credo nel progetto politico di Cannizzaro. Dobbiamo proiettarci nel futuro perché in questi dodici anni questa città è stata immobile, anzi in alcuni casi ha fatto pure passi indietro”.
Emanuela Chirico: “ringrazio la coalizione di CentroDestra e il candidato Francesco Cannizzaro. La mia candidatura comprende la III Circoscrizione, quella della zona Nord. Io sono stata a Milano per 8 anni, ma in me c’è sempre stata la voglia di tornare a Reggio e ora posso farlo grazie alla nuova era. Io sono nata e cresciuta a Gallico, sono consapevole delle difficoltà del territorio. Credo fortemente nel progetto del CentroDestra. E’ la mia prima esperienza in ambito politico, ma non vedo l’ora di poter essere protagonista di questo progetto futuristico”.
Giuseppe Cantarella: “ringrazio tutti, a partire dalla grande struttura cittadina che lavora giorno e notte. Dietro ogni candidatura c’è un lavoro di squadra, un incrocio di competenze e una voglia di guardare ai quartieri. Per noi è un onore essere stati scelti, un onore sapere di poter portare in alto il nome del CentroDestra unito. Se per te, Cannizzaro, era un sogno da bambino fare il Sindaco, per me è un sogno fare il Presidente di Circoscrizione. Io sono cresciuto a Pellaro, in quello di Ravagnese, sono stato caposcout, a sporcarmi le mani”.
Caterina Pitasi: “ringrazio Cannizzaro e la Lega che mi ha scelto. Faccio l’Avvocato da 20 anni, Professione esercitata con passione, la stessa che ho sentito quando mi è stato proposto di candidarmi. Inizialmente forse ero un po’ titubante, ma poi sono stata travolta. L’Onorevole Cannizzaro è una persona splendida, che ci fa sentire coinvolti. Io guardo alla concretezza e al fare, nonostante sia Avvocato non sono di moltissime parole. A me piace risolvere i problemi e per questo noi dobbiamo dare risposte”.
Profili e curriculum dei cinque candidati
I CIRCOSCRIZIONE
SIMONE LACAVA
– 26 anni
– Laurea in Economia e Diritto d’Impresa
Giovane professionista dinamico e determinato, rappresentante presso la Commissione paritetica docenti-studenti presso la facoltà di economia dell’Università Mediterranea, oggi è impegnato come Assistente Locale presso il Parlamento Europeo, esperienza che gli consente di confrontarsi quotidianamente con tematiche istituzionali e politiche di respiro internazionale. Componente del coordinamento cittadino di Forza Italia Giovani, dove partecipa attivamente alla promozione di iniziative politiche e territoriali rivolte alle nuove generazioni. Si distingue per visione moderna, spirito di iniziativa e forte senso delle istituzioni. Una figura giovane ma già inserita in contesti di alto profilo, pronta a mettere competenza ed entusiasmo al servizio del territorio.
II CIRCOSCRIZIONE
ANTONINO RIPEPI
– 56 anni
– Laurea in Scienze Politiche
Una vita spesa nelle istituzioni e nel rapporto diretto con il territorio. La lunga esperienza maturata presso il Consiglio Regionale della Calabria gli ha consentito di sviluppare competenze amministrative, organizzative e una profonda conoscenza della macchina pubblica. Parallelamente si è distinto nell’associazionismo e nell’impegno sociale, promuovendo iniziative a favore della comunità. Persona concreta, affidabile e sempre disponibile al confronto, conosce da vicino le esigenze dei cittadini e il valore delle risposte efficaci. Una candidatura di esperienza, equilibrio e autentico servizio pubblico.
III CIRCOSCRIZIONE
EMANUELA CHIRICO
– 26 anni
– Laurea in Marketing, Consumi e Comunicazione
Professionista energica e creativa, specializzata in marketing, comunicazione e valorizzazione dei brand. Dopo gli anni di studio e crescita personale vissuti a Milano, ha scelto di tornare a Reggio Calabria portando con sé competenze, entusiasmo e una nuova visione del futuro. Il suo percorso fuori città le ha permesso di confrontarsi con realtà dinamiche e innovative, rafforzando il desiderio di rientrare nella propria terra per contribuire concretamente al cambiamento. Componente del coordinamento cittadino dei giovani di Forza Italia, crede nel valore dei giovani, nelle idee nuove e nella possibilità di costruire opportunità senza dover andare via. Una giovane donna che ha deciso di investire su Reggio, mettendo energia e capacità al servizio della comunità.
IV CIRCOSCRIZIONE
GIUSEPPE CANTARELLA
– 36 anni
– Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
Professionista di esperienza, con un percorso costruito tra mondo del lavoro, rappresentanza e impegno civile. Dirigente di Forza Italia all’interno del Coordinamento cittadino del partito, da anni opera con competenza nel settore delle telecomunicazioni, maturando solide capacità organizzative e relazionali. Ricopre importanti ruoli dirigenziali sindacali e associativi, distinguendosi per leadership, equilibrio e capacità di dialogo. Sempre vicino alle persone e alle esigenze reali del territorio, considera il confronto e l’ascolto strumenti fondamentali per ottenere risultati concreti. Una figura autorevole e radicata nella comunità, capace di unire esperienza e passione.
V CIRCOSCRIZIONE
CATERINA PITASI
– 49 anni
– Avvocato
Professionista stimata, con una lunga esperienza forense costruita su competenza, equilibrio e senso di giustizia. Nel corso degli anni ha affiancato cittadini, famiglie ed enti, dimostrando attenzione concreta ai bisogni delle persone e capacità di affrontare questioni complesse con serietà e sensibilità. Ha inoltre promosso formazione e iniziative legate ai diritti, alla legalità e all’inclusione sociale. La sua candidatura nasce da un percorso di impegno reale e da una forte idea di servizio verso la comunità. Una figura autorevole, preparata e profondamente vicina al territorio.