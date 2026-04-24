Reggio Calabria, la Sinistra perde pezzi anche sulle Circoscrizioni: un candidato si ritira, “elementi di sabotaggio”

Colpo di scena nella corsa alla presidenza della Circoscrizione di Reggio Est del CentroSinistra: Giandomenico Caridi ha deciso di fare un passo indietro, rinunciando alla candidatura. “Per senso di responsabilità e nel rispetto della mia storia politica, fatta di coerenza e valori, ho deciso di rinunciare alla candidatura alla presidenza della Circoscrizione di Reggio Est. Ringrazio il Pd per avermi indicato e per la fiducia riposta”. Una decisione maturata, spiega lo stesso Caridi, a seguito di criticità emerse nel quadro politico di riferimento, “essendosi verificati elementi di sabotaggio di alcuni settori dei gruppi politici che dovevano sostenermi sono venuti meno i presupposti per un mio impegno diretto. Non ho mai coltivato ambizioni di natura personale, la politica l’ho sempre intesa come servizio e responsabilità verso la Comunità».

Nonostante il ritiro dalla candidatura, Caridi conferma il proprio impegno politico in vista delle prossime elezioni comunali, annunciando il sostegno alla lista del Partito Democratico e al candidato sindaco Battaglia.