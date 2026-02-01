Viola-Barcellona, 2° QT: gara intensa, PalaCalafiore caldissimo!

La Viola affronta Barcellona, ritornano al PalaCalafiore Aguzzoli e Cessel, ex neroarancio: la diretta del match

Viola-Messina
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Derby dello Stretto, il primo del girone di ritorno. Al PalaCalafiore arriva Barcellona degli ex Aguzzoli e Cessel, non di coach Cigarini, sostituito in corsa, da qualche giornata, da coach Bartocci. La Viola non ha tempo per nostalgie e sentimentalismi, sono 2 le lunghezze di distacco da Ragusa (impegnata contro Catanzaro) e dal primo posto in classifica inseguito per tutta la stagione.

StrettoWeb seguirà Viola-Barcellona con il suo LIVE testuale in diretta dal PalaCalafiore raccontando ai propri lettori le azioni più belle del match.

AGGIORNAMENTI
  • 1 Feb 2026 | 18:23

    2° QT

    Si torna sul parquet per i secondi 10 minuti di gioco. Primi due per Dancetovic, bel gancio (14-19). Si mette in proprio Fiusco (16-19). Ancora una magia di Fiusco: lascia sul posto il marcatore, subisce fallo e realizza in penetrazione! Il libero extra però va fuori. (18-19).

  • 1 Feb 2026 | 18:18

    Fne 1° QT - Viola sotto 14-17

    Inizia Viola-Barcellona. A dispetto delle premesse della vigilia, c’è Laquintana. In campo Fernandez, Laquintana, Zampa, Laganà e Marini, out Maresca dal quintetto. Primi 2 per Laquintana in layup (2-0). Risponde Aguzzoli (2-2). Tripla di Sebastianelli (2-5). Cessel in lunetta: 1/2 (2-6). Tripla di Lautaro Fraga, all’andata ne mise 40… occhio. (2-9). Laganà con il ‘sombrero’, su un avversario, pesca il fallo in penetrazione e fa 2/2 (4-9).

    Laganà realizza (6-9). Aguzzoli, preghiera con mezzo secondo sul tabellone, accolta con una tripla da lontanissimo (6-12). Due su due per Laganà dalla lunetta (8-12). Malkic con il gancio su Maresca (8-14). Tripla di Maresca, libero in angolo, dalla sua mattonella (11-14). Gran tripla di Lautaro Fraga dal palleggio (11-17). Risponde Maresca, catch and shoot con il difensore addosso, mamma mia (14-17).

    PalaCalafiore caldissimo, merito anche dei tanti tifosi arrivati da Barcellona Pozzo di Gotto. Non entra la tripla finale di Fraga, si chiude il primo quarto di gara.

