Viola-Barcellona, 2° QT: gara intensa, PalaCalafiore caldissimo!

Derby dello Stretto, il primo del girone di ritorno. Al PalaCalafiore arriva Barcellona degli ex Aguzzoli e Cessel, non di coach Cigarini, sostituito in corsa, da qualche giornata, da coach Bartocci. La Viola non ha tempo per nostalgie e sentimentalismi, sono 2 le lunghezze di distacco da Ragusa (impegnata contro Catanzaro) e dal primo posto in classifica inseguito per tutta la stagione.

StrettoWeb seguirà Viola-Barcellona con il suo LIVE testuale in diretta dal PalaCalafiore raccontando ai propri lettori le azioni più belle del match.