Viola-Barcellona, Cadeo: “vittoria di squadra. Primato? Ci dà serenità, dobbiamo farci trovare pronti”

La Viola batte Barcellona al PalaCalafiore e, complice il ko di Ragusa contro Catanzaro, aggancia i siciliani al primo posto in classifica. Coach Cadeo, nel post partita, ha analizzato così la gara: “sono molto contento di questa vittoria. Loro sono una squadra ben allenata e organizzata, in difesa e in attacco. Partita punto a punto, non siamo riusciti a fare lo strappo definitivo, abbiamo preso i punti che ci hanno permesso di gestire nel finale. Partita intensa, fisica. Non siamo stati fortunati sugli episodi, tanti palloni che non sono entrati. Abbiamo sbagliato degli appoggi su canestri ‘fatti’, un po’ più del solito. Questo risultato ha un valore maggiore, in una settimana con delle problematiche, vedi Maresca e altri. Ci ha dato consapevolezza. Vittoria di squadra: oggi è stata la classica partita nella quale non me la sento di dre che uno o due giocatori hanno fatto la differenza“.

Rispondendo alla domanda di StrettoWeb su dove può ancora trovare margine di miglioramento la sua Viola, coach Cadeo ha dichiarato: “sempre si può migliorare. Questa squadra è insieme da 5 mesi, ci sono squadre che trovano l’assetto dopo tanto tempo. Dobbiamo migliorare fisicamente in queste partite, sarà peggio nei Playoff. È un aspetto sul quale siamo consapevoli di fare un passo in più. Ci stiamo conoscendo anche caratterialmente: oggi alcune situazioni sono state gestite molto bene dai miei ragazzi“.

Sul primato, coach Cadeo taglia corto: “fa piacere essere primi. Penso già alla prossima partita, ma è giusto godersi certi momenti, come oggi, gara difficile contro una buona squadra. Da martedì dobbiamo tornare a fare quello che stiamo facendo da inizio anno. Bene se il primato ci dà energie“.

Sull’apporto offensivo, coach Cadeo ha spiegato: “sotto l’aspetto offensivo abbiamo caratteristiche importanti, ma non sempre chi deve fare punti li fa. Dobbiamo essere bravi a capire in quella partita cosa dobbiamo raccogliere. E poi ci sono gli avversari, ci conoscono sempre di più, sono preparati. Dobbiamo sempre essere pronti da qui in avanti“.

Chiosa finale sul primato in classifica di tutte le squadre che si allenano al PalaCalafiore (Domotek, Viola e Bic): “dico: venite a Reggio Calabria, per tutti i tifosi delle varie squadre, da pallavolo al basket in carrozzina (ride). È questo momento, teniamo i piedi ben saldi a terra, dobbiamo continuare così e lavorare, ci dà serenità. Gazzetta dello Sport? Non da protagonista (ride). Sono stato avvisato, fa piacere. Il passato è passato, l’importante è cosa si fa in futuro“.